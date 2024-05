Chi è İlayda Çevik, Betül di Terra Amara? Età, vita privata e Instagram

NEWS

5 Maggio 2024

L’abbiamo già vista in Love is in the air e la ritroviamo in Terra Amara nel ruolo di Betul. Chi è Ilayda Cevik? Tutto sull’attrice della nota serie TV turca: età, vita privata, carriera e Instagram.

Chi è Ilayda Cevik

Nome e Cognome: Ilayda Cevik (in turco İlayda Çevik)

Data di nascita: 22 dicembre 1994

Luogo di nascita: Balıkesir (Turchia)

Età: 29 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: attrice

Fidanzato / Marito: Non sappiamo se Ilayda è fidanzata o sposata

Figli: Non siamo in grado di dirvi se ha o meno figli

Tatuaggi: Ilayda ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @ilaydacevik

Ilayda Cevik età e biografia

Chi è Betul in Terra Amara e come si chiama nella vita reale? L’attrice che interpreta questo personaggio è Ilayda Cevik. Quando è nata e quanti anni ha? Nata a Balıkesir in Turchia il 22 dicembre 1994 e la sua età è di 29 anni.

Dopo aver terminato i primi studi, Ilayda ha iniziato a studia recitazione e ha frequentato il liceo Private Mimar Sinan Fine Arts High School. Piano piano si è fatta largo nel mondo della TV e de cinema fino al ruolo di Betul in Terra Amara.

Vita privata

Purtroppo non ci sono grosse informazioni su Ilayda Cevik. Non sappiamo se Betul di Terra Amara è fidanzata o sposata e se ha dei figli. È molto riservata in questo.

Ciò che sappiamo, invece, è che Ilayda ha una sorella minore alla (più piccola di tre anni). Le due hanno un legame fortissimo e spesso vengono scambiate per gemelle.

Peraltro la Cevik ha un rapporto meraviglioso anche con la sua famiglia e con la sua nonna, alla quale è sempre stata molto affezionata. Nella sua vita infatti la sua figura svolge un ruolo fondamentale.

Tra le altre curiosità sappiamo che oltre a parlare il turco, sua lingua madre, Ilayda parla fluentemente in inglese, tedesco e francese.

Dove seguire Ilayda Cevik Betul di Terra Amara: Instagram e social

Se siete fan di Terra Amara certamente siete curiosi di sapere se è dove seguire Ilayda Cevik, conosciuta nel ruolo di Betul, sui social. Ebbene l’attrice potete trovarla sui social e in particolare su Instagram, dove ha un buon seguito.

Condivide numerosi scatti con la sua famiglia, ma anche immagini tratte da servizi fotografici e non solo.

Carriera

Prima di diventare un’attrice di successo con Terra Amara, Ilayda Cevik ha iniziato a recitare a teatro. Dopo aver terminato gli studi si è iscritta presso il dipartimento teatrale dell’Università di Yeditepe. Ed è proprio qui che al termine degli studi ha conseguito la laurea.

Poi ha ottenuto i primi ruoli in TV fino a esplodere con il personaggio di Betul in Terra Amara.

Film e serie TV

Entrando nello specifico, come detto, Ilayda Cevik ha avuto modo di recitare al cinema e in TV. Sul grande schermo l’abbiamo vista in Kızım İçin (2015); Niyazi Bey (2017) e Iliski Doktoru (2022).

Poi in TV ha recitato in diverse serie televisive in questi anni. Passiamo daKaragül (2013-2016) a İsimsizler ma anche Savaşçı (entrambe nel 2017). Poco dopo Sen Anlat Karadeniz (2018-2019) e Gel Dese Aşk (2020).

Ad avere più risonanza nella sua carriera è stato poi il suo ruolo in Love Is in the Air (Sen Çal Kapımı) nel 2020/2021 e ovviamente in Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) nel 2021/2022. Infine tra le più recenti Tuzak (2022-2023) e Aldatmak nel 2023-2024.

Negli anni è stata anche protagonista di un cortometraggio e di un video musicale e ha ottenuto anche una candidatura come Miglior attrice non protagonista ai Turkey Youth Awards.

Love Is In The Air

Prima del successo in Terra Amara nel 2020 e nel 2021 abbiamo visto Ilayda Cevik nel ruolo di Balca Koçak in Love Is In The Air. Un ruolo secondario ma che certamente le ha dato visibilità.

Ilayda Cevik è Betul di Terra Amara

A seguire nel 2021/2022 Ilayda Cevik è stata scelta per recitare in Terra Amara. A lei è stato affidato il personaggio dell’enigmatica Betul.

Per scoprire però cosa succede a Betul in Terra Amara vi consigliamo di guardare la serie ed eviteremo spoiler in questo articolo!

Tra gli altri personaggi della serie TV ricordiamo anche: Altan Gördüm, Ibrahim Çelikkol, Bulent Polat, Aras Senol, Erkan Bektaş, Selin Yenincie Ergün Metin.

Tra gli altri: Melike Ipek Yalova, Sahin Vural, Serpil Tamur, Polen Emre. Ma anche: Hilal Altınbilek e Nazan Kesal, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Sibel Taşçıoğlu e Selin Genç.