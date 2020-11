Al via a Milano l’evento Pizza Village @ Home dal 5 all’8 novembre 2020

Milano dà il via all’evento Pizza Village @ Home, dedicato a uno dei piatti simbolo dell’Italia

Tutto pronto a Milano per la prima edizione del Pizza Village @ Home. L’appuntamento, ideato e prodotto dalle società Oramata Grandi Eventi ed AADV Entertainment che è iniziato giovedì 5 novembre e terminerà domenica 8. Prevede, attraverso il delivery, la consegna a casa della pizza realizzata dai top player del settore. Il format si basa sul confronto produttivo tra i migliori pizzaioli e sulla particolare formula con la consegna delle special box.

Locandina dell’evento Pizza Village @ Home

Il Pizza Village conserva la tradizione napoletana, ed è sbarcato anche a New York dopo due anni. Adesso, invece, arriva anche a Milano con un nuovo format per far fronte alle limitazioni imposte dal distanziamento sociale. L’evento, inoltre, si pone anche come un’iniziativa di beneficienza per sostenere le mense con la consegna quotidiana di pizze. Tutto questo col sostegno del Comune di Milano.

L’organizzazione, quindi, vuole promuovere un messaggio positivo e produttivo per tutte le categorie che rischiano la chiusura in un periodo così difficile. I responsabili, infatti, hanno dichiarato: “Pizza Village @ Home incarna tutti i valori della pizza, sarà quindi un’occasione di gioia e di convivialità a cui non bisogna mai rinunciare, ma anche un momento di riflessione ed una reale occasione di vicinanza agli operatori in grande difficoltà”.

I maestri pizzaioli presenti all’evento

A Milano, dal 5 all’8 novembre, giungeranno i maestri pizzaioli del settore. Tra loro troviamo Toto Sorbillo (Gino e Toto Sorbillo), Errico Porzio (Errico Porzio), Antonio Falco (Antica Pizzeria da Michele), Francesco Carrano (Artesana), Vincenzo Capuano (Vincenzo Capuano), Davide Civitiello e Antonio Sorrentino (Rossopomodoro) e Fabio Cristiano (Antica Pizzeria da Gennaro).

Questi, con trenta colleghi tra i migliori d’Italia, realizzeranno una selezione ad hoc di pizze. Sette realizzazioni speciali verranno prodotte. Tra queste anche la regina delle pizze, la Margherita. Mentre le consegne, nei quattro giorni, saranno effettuate attraverso Glovo, l’Official Delivery Partner. Quest’ultimo impiegherà centinaia di rider per consegnare gli ordini a destinazione.

Le special box del Pizza Village @ Home non includeranno solo la pizza. Tra le altre sorprese troviamo anche una bottiglia di Coca-Cola, una lattina di Acqua Minerale S. Bernardo, una bottiglia di Birra del Borgo Lisa e un mini pack di caramelle HARIBO. Non mancheranno anche una mignon di Vecchio Amaro del Capo e una confezione di Caffé Kenon. Inoltre, un pacco da 1 kg di farina Caputo.

Glovo impiegherà centinaia di rider

Gli ordini si potranno effettuare dal 2 all’8 novembre in delivery attraverso il partner Glovo.​ L’azienda, infatti, impiegherà centinaia di rider così da soddisfare quanti più ordini possibili.

L’iniziativa è ideata e prodotta da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment. L’evento si svolgerà con la partecipazione di Founding Partner Mulino Caputo, Main Partner Coca-Cola, Galbani Santa Lucia, Official Partner Birra del Borgo, Ciao – Il Pomodoro di Napoli, Acqua Minerale S. Bernardo, Vecchio Amaro del Capo, HARIBO Italia, Caffé Kenon e Official Delivery Partner Glovo. Per avere maggiori informazioni, potete consultare il sito ufficiale dell’evento Pizza Village @ Home.

