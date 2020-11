Elisabetta riceve un aereo con un messaggio in codice? Secondo il web c’è dietro “Rio”

1 Per Elisabetta Gregoraci è arrivato al Grande Fratello Vip un aereo con uno strano messaggio? Secondo il web è in codice e ci sarebbe dietro il presunto fidanzato.

Nella mattinata di oggi Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una bella sorpresa e cioè un aereo con un messaggio. Niente di strano se non fosse che la scritta sembra un vero e proprio messaggio in condice. Infatti riportava scritto: “Luce e Charlotte” con la R di “Charlotte” in rosso.

A questo punto sono sorti i primi dubbi nel pubblico. Anche perché all’inizio lei è rimasta un po’ confusa, non capendo a cosa si riferisse quel messaggio. Poi improvvisamente ha ringraziato le sue amiche, cioè Luce e Charlotte, e ha promesso loro che sarebbero andate a Parigi una volta tornata a casa:

Grazie ragazze, quando esco andremo a Parigi per il nostro weekend

Ma è davvero così? Esistono due amiche che si chiamano Luce e Charlotte con le quali andare a Parigi? Perché non le sono venute in mente subito? E poi perché la R è evidenziata in rosso? Cosa significa?

È stata bellissima la reazione di Elisabetta per l’aereo.

Prima: Luce e Charlotte? 👁👄👁

Mentre: non mi viene in mente nulla…

Dopo: AH MA SONO DUE MIE AMICHE ADORO GRAZIE



Il web, quindi ha iniziato ad indagare ed è fortemente convinto che si tratti di un vero e proprio messaggio in codice mandato dal suo attuale fidanzato. E lo dimostra proprio quella R in rosso che starebbe per “Rio”.

