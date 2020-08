1 A seguito dei gossip sulla fine della relazione tra Miley Cyrus e Cody Simpson, la cantante fa chiarezza sulla situazione e svela se davvero si sono lasciati

Protagonista indiscussa degli ultimi giorni è senza dubbio Miley Cyrus. Solo lo scorso venerdì l’amatissima cantante dopo una lunga attesa ha finalmente pubblicato il suo nuovo singolo, Midnight Sky, che sta già scalando le classifiche mondiali. Il pezzo come è noto anticipa il prossimo album in studio dell’ex act Disney, che dovrebbe vedere la luce nelle prossime settimane, salvo cambiamenti dell’ultimo momento. Nel mentre, proprio a ridosso del lancio della canzone TMZ ha fatto una rivelazione che sta facendo discutere il web e non solo. Stando a quanto riporta il noto portale sembrerebbe che Miley e Cody Simpson si siano lasciati dopo una relazione durata poco meno di un anno.

I due come sappiamo prima di diventare una coppia sono stati amici per ben 10 anni. La cantante dopo la fine del matrimonio con Liam Hemsworth, durato una manciata di mesi, e dopo il brevissimo flirt con Kaitlynn Carter, si è così legata a Cody, iniziando con lui una storia. Adesso però a fare chiarezza sulla situazione è la stessa Miley Cyrus. L’artista durante la partecipazione al podcast Call Her Daddy ha svelato cosa sta accadendo con Cody Simpson. Queste le sue dichiarazioni:

“Qualcuno cerca di raccontare la mia storia e non accetto questa cosa. Oggi è venuto fuori che io e il mio ragazzo ci siamo lasciati. La notizia è stata confermata da “fonti affidabili”, anche se nessuno è affidabile in una storia a parte le due persone che sono coinvolte. Per ora vi dico che in questo momento due metà non possono fare un intero, e stiamo lavorando individualmente su noi stessi, diventando le persone che vogliamo essere. Come tutti gli altri a questa età, stiamo solo decidendo chi vogliamo essere con le nostre vite, cosa vogliamo fare con le nostre vite. E quindi, non fatene un dramma se la prossima settimana usciamo e mangiamo una pizza. Siamo amici da 10 anni e continueremo a essere amici. Non create qualcosa che non c’è. Sono stufa delle caz**te”.

miley talking about her and cody’s breakup pic.twitter.com/H3u3csYuFQ — 𝖆𝖉𝖆𝖒 (@cakesonmiley) August 14, 2020

Dopo aver fatto chiarezza sul suo rapporto con Cody Simpson, Miley Cyrus ha anche svelato un segreto sul suo rapporto con Liam Hemsworth. Leggiamo le sue dichiarazioni.