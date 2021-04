Milton Morales è stato uno dei personaggi più noti della TV dei primi anni Duemila. Scoperto da Maurizio Costanzo grazie all’amicizia che lo legava alla modella Youma Diakite, Milton ha lavorato per parecchi anni sul piccolo schermo. Ha iniziato come modello e ballerino (a Buona Domenica insegnava al pubblico sensuali passi di danza cubana), per poi passare dalle trasmissioni più seguite e anche ai reality. Ma che fine ha fatto oggi Milton Morales? Proprio la TV che lo ha lanciato sembra averlo dimenticato. Novella 2000 lo ha raggiunto a Las Vegas, dove vive ormai da diverso tempo occupandosi di arte.

Milton Morales: perché la TV lo ha dimenticato

Intervistato da Mattia Pagliarulo, Milton Morales ha spiegato ai lettori del nostro settimanale che cosa lo allontanò dal circuito televisivo.

“Purtroppo non fu una mia scelta. Dopo che avevo partecipato nel 2004 alla prima edizione del reality La Fattoria, il mio storico agente Giuseppe Santoro si ritirò e io mi trovai da solo a gestirmi. Poi sono entrato nella scuderia di Lele Mora, ma la collaborazione fu breve perché poco dopo lo arrestarono. Da lì sono stato chiamato sempre meno”

Anche se oggi la sua vita è cambiata e lavora principalmente come pittore e scultore, Milton non riesce a nascondere l’amarezza di essersi visto mettere ai margini dello spettacolo, per poi doverne uscire. Ora la sua aspirazione sarebbe quella d’essere selezionato per un altro reality, e in particolare l’Isola dei Famosi.

“Il mio sogno è partecipare all’Isola dei famosi, è il reality che più si adatta a me: ho uno spirito selvaggio e battagliero”.

Almeno per quest’anno, però, l’ex modello cinquantenne dovrà rinunciare alla prospettiva di volare in Honduras, perché con l’approdo di Ignazio Moser (previsto nella puntata in onda stasera) il cast dell’edizione 2021 dovrebbe essere completo.

Amicizie e nuovi lavori

Tornando al passato televisivo, Milton Morales ha anche spiegato che malgrado avesse stretto parecchi legami tra i professionisti dello spettacolo, nessuno di loro lo ha aiutato a recuperare visibilità al momento del bisogno.

“Avevo tanti amici nel mondo dello spettacolo, personaggi con nomi noti e importanti. Ci sentivamo spesso, c’era un rapporto vero, di cuore. Uscendo dalla TV sembra che io sia uscito anche dalla lista delle loro amicizie. Ho continuato a mandare messaggi e a fare telefonate, ma con il passare del tempo hanno iniziato a rispondere sempre meno, per poi non rispondermi più”.

Esclusa dunque qualsiasi ipotesi di riprendere il lavoro in TV, Milton è volato in America dove vive con il padre e la sorella. Qui ha dato sfogo ad un’altra delle sue passioni più grandi: l’arte. Oltre a dipingere e scolpire, però, nei momenti più bui ha saputo adattarsi a fare qualsiasi lavoro.

“Senza vergogna dico che mi sono adattato a fare svariati lavori: ho fatto il massaggiatore, ho lavorato in un laboratorio che costruisce pezzi per barche, ho fatto l’addetto alla sicurezza nei locali, ho consegnato pacchi per Amazon. Ho fatto tutto ciò a testa alta e non mi vergogno dopo la mia popolarità in Italia di aver svolto lavori umili”.

E a chi si domanda come mai, in tanti anni di apparizioni serrate o di ospitate in discoteca, non abbia saputo far sfruttare i propri guadagni, Milton Morales risponde così:

“Purtroppo anni fa sono stato fregato per ben due volte. La prima aprendo con una socia e amica un ristorante a Verona, e la seconda con un’agenzia di viaggi a Milano. Mi sono fidato delle persone sbagliate, e così quasi tutti i soldi sono spariti”.

L’intervista prosegue svelando se il cuore di Milton al momento è occupato oppure no, e raccontando tanti altra aneddoti sull’affascinante cubano. Potete trovarla in edicola chiedendo il nuovo numero di Novella 2000!

Novella 2000 © riproduzione riservata.