Chi è Youma Diakite? Età, vita privata e Instagram

Conosciamo la modella maliana Youma Diakite, famosissima in tutto il mondo. Ecco alcune delle tante curiosità che conosciamo di lei: dall’età, alla carriera, per passare alla vita privata e breve ma intensa esperienza a L’Isola dei Famosi e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Youma Diakite

Nome e Cognome: Youma Diakite

Data di nascita: 1 maggio 1971

Luogo di Nascita: Kayes (Mali)

Età: 49 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: modella e attrice

Fidanzato: Fabrizio Dragone

Figli: Youma ha due figli

Tatuaggi: Youma non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @youma.diakite

Youma Diakite età, altezza e biografia

Cosa conosciamo della biografia di Youma Diakite? La modella è nata a Kayes (Mali) il 1 maggio 1971, dunque la sua età corrisponde a 48 anni.

Tra le altre informazioni sappiamo che la sua altezza corrisponde a 1 metro e 73 centimetri mentre il peso a 70 kg.

Ha lasciato il suo paese natale con la famiglia per trasferirsi in Francia, a Parigi per la precisione. Youma aveva solo 7 anni. Qui ha iniziato il suo percorso di studi. A seguito del diploma si è iscritta alla Facoltà di Economia. La carriera universitaria si è però interrotta quando a 18 anni è stata notata dai talent scout di Benetton.

Personaggio di fama mondiale ha una carriera davvero molto importante. Ecco di seguito i punti salienti…

Carriera

La somiglianza con Naomi Campbell le ha permesso di sfondare nel mondo della moda e come attrice. Notata dal talent scout di Benetton, questi ultimi hanno fatto il possibile per averla nella loro squadra. Ha sfilato anche per altri noti brand come Versace, Dolce e Gabbana, giusto per citarne alcuni.

La fama di modella le hanno permesso di arrivare ad essere un personaggio conosciuto anche in Italia, tanto che negli anni ’90 ha preso parte ad alcuni programmi tv.

Nel 1999 Youma ha preso parte al cast di Buona Domenica, mentre nel 2004 ha affiancato Enrico Papi nel programma Il gioco dei nove.

Ma non solo. Anche come attrice ha avuto modo di mettere in mostra il suo talento in diverse pellicole che potano le firme, tra i tanti, di Carlo Vanzina o Alessandra D’Alatri. Sempre negli anni 2000 la ricordiamo tra gli attori di Ocean’s Twelve.

A seguire, ancora, nel 2005 collochiamo la partecipazione di Youma Diakite a Ballando con le Stelle su Rai 1, mentre nel 2011 ha preso parte al “Resto Umile World Show”, lo show di Checco Zalone. Otto anni più tardi è stata protagonista de L’Isola dei Famosi.

Ad oggi è opinionista e ospite dei programmi di Barbara d’Urso, da Domenica Live e Pomeriggio 5.

Isola dei Famosi

Nel 2019 la modella è stata una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi. Durante il suo percorso nel reality Youma Diakite si è scontrata con un’altra concorrente: Grecia Colmenares.

Se da una parte Grecia ha trovato supporto in Marco Maddaloni, non si può dire lo stesso di Youma. Quest’ultima infatti non ha gradito alcuni atteggiamenti della sua compagna di viaggio.

Le due spesso infatti sono arrivate a scontrarsi e dopo poche settimane dall’avventura all’Isola dei Famosi, Youma, stremata, ha deciso di ritirarsi dall’adventure show.

Ma andiamo a vedere tutte le news circa la vita privata di Youma Diakite…

Vita privata

Della vita privata di Youma Diakite non conosciamo tantissimo, dato che l’ex modella sotto questo punto di vista tende ad essere davvero molto riservata.

Quel che sappiamo, però, è che Youma è felicemente fidanzata, come da lei dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Fa coppia fissa da diverso tempo con il compagno Fabrizio Ragone, padre dei suoi due figli.

Lui è un imprenditore e sebbene non sia suo marito la loro relazione è davvero molto solida, come mostrato dai pochi scatti sui social.

E a proposito di questo, vediamo dove e se possibile restare in contatto con la Diakite…

Dove seguire Youma Diakite: Instagram e social

Youma Diakite è possibile seguirla su Instagram tramite il suo account ufficiale @youma.diakite.

A sostenerla oltre 39 mila fans che la apprezzano fin dai suoi esordi.

Sono presenti tantissimi scatti tratti da shooting fotografici dove Youma si mostra in tutta la sua bellezza e dove possiamo ammirare foto di vita quotidiana e lavorativa.

AGGIORNAMENTO: In data 26 marzo 2021 su Canale 5 (in replica) ci sarà la possibilità di rivedere l’ex modella come capitana della squadra dei Belli di Ciao Darwin 8.

