Stando alle più recenti indiscrezioni del web si vocifera che Mirko Brunetti potrebbe entrare nel cast della prossima edizione di Uomini e Donne come tronista. Ecco cosa sappiamo sul rumor.

Mirko Brunetti tronista a Uomini e Donne?

Ieri pomeriggio è arrivata una brutta notizia per tutti i fan dei Perletti: Perla Vatiero ha scritto su Instagram un lungo messaggio in cui annunciava la fine della storia con Mirko Brunetti. Purtroppo per una serie di motivi i due hanno deciso di prendere strade diverse e a intervenire è stato anche l’ex gieffino di lì a poco:

“[…] Per questo è cosi difficile da accettare e da condividere sopratutto quando ami una persona incondizionatamente e torni a credere in un futuro importante. Duro da comprendere quando ti rendi conto che nulla è bastato e forse non basterà mai.

In una coppia si cresce insieme condividendo sogni e ambizioni, credendo l’uno nell’altro, senza mai doversi sentire un limite o un ostacolo per la crescita personale e lavorativa, perché a quel punto puoi fare poco” […].

Proprio a seguito del loro addio, quindi, sul web ha cominciato a diffondersi un’indiscrezione sul futuro televisivo di Mirko Brunetti. Deianira Marzano ha pubblicato la conversazione con qualcuno che dice di sapere per certo che l’ex gieffino entrerà nel cast di Uomini e Donne come tronista, o per lo meno la redazione lo avrebbe contattato:

“Mirko di Perla in contatto con la redazione di U&D per il trono. Già lo sapevate? In più lei ha iniziato a cercare casa a Milano perché intende andare via”.

Mirko Brunetti a Uomini e Donne?

Indiscrezione che sicuramente non faranno piacere ai loro fan, che comunque sperano che tra Mirko e Perla possa esserci un qualche ritorno di fiamma in futuro. Per il momento non sembra che possa accadere e perciò dovremo attendere qualche settimana per capire se davvero Brunetti entrerà nello studio di Maria De Filippi nelle vesti di tronista.