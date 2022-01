Miriana Trevisan minaccia l’abbandono al GF Vip

Che caos nella Casa del GF Vip questa sera! Dopo il faccia a faccia di Clarissa Selassié con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, la lite è proseguita e ha coinvolto anche gli altri concorrenti. Se a battibeccare sono state anche Lucrezia Selassié e Soleil Sorge, a un certo punto il tutto ha coinvolto anche Miriana Trevisan.

Proprio quest’ultima ha lamentato gli atteggiamenti di Katia Ricciarelli, mentre quest’ultima si trovava nei pressi del confessionale insieme a Soleil Sorge. A un certo punto Miriana Trevisan ha detto di essere infastidita dai modi di fare della cantante lirica e di essersi sentita spesso offesa da lei: “Mi ha dato della poco di buono e mi ha giudicata come madre. Quello che ti dovevo dire te l’ho sempre detto, mi hai offesa come madre. Come ha sbagliato Clarissa hai sbagliato anche tu, spesso nel giudicarmi anche”. A quel punto Katia ha fatto ritorno in salone per confrontarsi così con l’ex velina di Striscia la Notizia: “Tu saresti una madre? Allora stai attenta a come ti comporti. Quando vuoi tu sei madre”

L’intervento di Alfonso Signorini, che ha provato a stemperare la tensione, è servito a ben poco. La situazione si è fatta via via sempre più tesa. Ed è qui che si è scatenata una discussione al vetriolo in salotto tra le due e nel momento in cui la Ricciarelli ha chiesto la parola con un “Posso parlare?”, Miriana Trevisan ha perso letteralmente la pazienza e minacciato di abbandonare la Casa. Subito dietro di lei sono corse le altre vippone, che l’hanno invitata a tranquillizzarsi e tornare con loro.

Katia, con Signora madre hai avuto proprio una caduta di stile #gfvip pic.twitter.com/z6HRljHmKH — Giuseppe Mangiola (@Giusepp16720680) January 3, 2022

Come dicevamo, successivamente Miriana Trevisan è tornata dagli altri, ma non sembra esserci pace tra lei e Katia Ricciarelli. (VIDEO COMPLETO CLICCANDO QUI) Riusciranno a trovare un punto d’incontro? Di sicuro se ne parlerà a lungo e sui social il pubblico si è già diviso.

