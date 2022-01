Gianni Morandi rischia di essere squalificato da Sanremo 2022

Problemi per Gianni Morandi?

Come sappiamo quest’anno a partecipare al Festival di Sanremo 2022 sarà nientemeno che Gianni Morandi. L’amato cantante torna così sul palco del Teatro Ariston con il suo brano Apri Tutte Le Porte, che anticipa il nuovo album di inediti, in uscita nelle prossime settimane. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Morandi infatti potrebbe rischiare di essere squalificato da Sanremo 2022! Ma perché e cosa è accaduto? Andiamo a scoprirlo.

Come svela il portale All Music Italia, sembrerebbe che questa mattina sulla pagina Facebook del cantante sia apparso un video backstage della durata di 13 minuti in cui era possibile ascoltare parte di Apri Tutte Le Porte. Dopo circa mezz’ora il filmato in questione sarebbe stato eliminato, tuttavia sui social gli utenti si sono scatenati. Questo quanto si legge su All Music Italia:

“Secondo quanto ci viene riportato questa mattina presto sulla pagina Facebook dell’artista sarebbe apparso un video backstage in cui era possibile ascoltare gran parte della canzone. Dopo circa una mezz’ora il video in questione sarebbe stato eliminato dal profilo di Morandi ma, al momento, non ci è dato sapere l’entità del danno. Ovvero quante persone lo hanno potuto ascoltare e, sopratutto, se qualcuno lo ha registrato e potrebbe diffonderlo in rete portando ad una squalifica dell’artista dalla kermesse”.

Come sappiamo già lo scorso anno a rischiare l’espulsione dal Festival sono stati Fedez e Francesca Michielin. Proprio il rapper infatti aveva spoilerato pochi secondi del suo brano Chiamami Per Nome. In quella circostanza però Amadeus e la commissione della kermesse non avevano ritenuta opportuna la squalifica del duo dalla manifestazione. Cosa accadrà dunque con Gianni Morandi? Non resta che attendere per scoprirlo.

