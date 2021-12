Grande dolore per Miriana Trevisan

Ore di grande dolore le ultime per Miriana Trevisan. Come sappiamo negli ultimi giorni la showgirl si è finalmente lasciata andare con Biagio D’Anelli, ma proprio quando sembrava che la storia tra i due fosse sul punto di passare al livello successivo l’ex gieffino ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6. Miriana si è così ritrovata da sola, e in queste ore ha riflettuto molto sul suo rapporto con Biagio. Tuttavia adesso per la Trevisan è arrivata una dolorosa notizia.

Gli autori hanno infatti comunicato alla showgirl che suo zio è morto! Fulmine a ciel sereno dunque per Miriana, che al momento sta affrontando il lutto.

Naturalmente tutti i Vipponi si sono immediatamente stretti intorno al dolore della gieffina e in questi momenti stanno cercando di consolare Miriana Trevisan, che nel mentre è apparsa molto provata.

Noi di Novella2000 inviamo un forte abbraccio alla Trevisan e facciamo le nostre più sentite condoglianze a lei e a tutta la sua famiglia.

