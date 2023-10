Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Ottobre 2023

Grande Fratello

Mirko Brunetti è entrato al Grande Fratello e ha rivelato perché è in pausa con Greta Rossetti

La rivelazione di Mirko Brunetti

La puntata in diretta del Grande Fratello di ieri sera ha visto l’ingresso di tre nuovi concorrenti. Stimo parlando di Jill Cooper, Giampiero Mughini e Mirko Brunetti. La prima ha promesso di fare allenare tutti gli inquilini della Casa, mentre l’ex volto di Temptation Island ha parlato delle sue ultime storie d’amore.

Prima di tutto è stato fatto vedere il falò di confronto tra lui e la ex Perla Vatiero. Successivamente ha parlato della relazione con Greta Rossetti, la quale è durata solamente qualche mese. Fino a oggi non c’era stata molta chiarezza in merito al loro rapporto.

Tuttavia con il conduttore del Grande Fratello Mirko Brunetti ha rivelato come stanno le cose tra loro e che cosa è successo. Ha svelato di essere in pausa con Greta a causa di un messaggio rivolto a Perla Vatiero che ha cancellato. In seguito ha ammesso di averglielo mostrato ma, anche se si trattava solo di lavoro, ha ammesso di aver fatto uno sbaglio:

“Un paio di mesi fa ho eliminato un messaggio per non farla pensare male. Era rivolto a Perla ma in abito lavorativo. Lei poi lo ha letto, ma forse ho sbagliato a farlo”.

Vedremo se Greta Rossetti risponderà alle parole di Mirko Brunetti al Grande Fratello. Nel frattempo non ci resta che capire in che modo si comporterà il nuovo concorrente del reality nella Casa. Vi terremo aggiornati su ciò che accadrà.

Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. QUI per la puntata completa.