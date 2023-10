Heidi Baci ha abbandonato il Grande Fratello nella notte

Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Ottobre 2023

È successo di tutto durante la notte, dopo la puntata del Grande Fratello. Heidi Baci ha abbandonato la Casa più spiata. La concorrente si è ritirata dal gioco e ha deciso di tornare dalla sua famiglia, dopo un confronto telefonico avuto con i genitori.

L’incontro avuto con suo padre è stato davvero tosto. Lui non è parso contrariato dalla conoscenza tra sua figlia Heidi e Massimiliano Varrese, perché un “uomo più grande di lui”. Per tale ragione anche la mamma ha smesso di guardare la televisione. Il papà ha anche detto più volte (anche in albanese) di lasciare la casa se non stava bene e tornare con lui a casa. Evidentemente la ragazza ha preso alla lettera tutto questo.

Heidi Baci ha iniziato a piangere e per tutta la puntata è parsa visibilmente scossa, ha chiuso i ponti con Massimiliano e chiesto ad Alfonso Signorini di potere andare via, da sua madre. Il conduttore le ha così promesso di farla parlare con la famiglia. Chiamata in confessionale con i genitori, la gieffina non l’abbiamo più rivista.

Poco dopo è stata Letizia Petris, visibilmente provata, a uscire da sola da lì e su richiesta esplicita degli autori ha dato l’annuncio con la scelta di Heidi Baci ai suoi compagni d’avventura. Dopo aver parlato anche con Massimiliano Varrese, ha detto:

“È andata via, non ha potuto salutare nessuno. Manderà un messaggio più avanti. Non può salutare nessuno, dobbiamo preparare le sue cose. Mi hanno chiamato in Confessionale per dirmelo e mi hanno chiesto di dirlo a tutti voi. E mi hanno chiesto di dirvelo in maniera tranquilla e di non fare una cosa di Stato, io ho già pianto in Confessionale. Avrà modo di mandarci un video messaggio a tempo debito. È uscita dal Confessionale”.

Dal video vediamo i concorrenti sconvolti e Letizia che ha chiesto a ognuno di loro di non piangere….

Pochi minuti dopo il profilo social del programma ha dato la notizia definitiva: “Per motivi personali Heidi Baci ha lasciato la Casa di Grande Fratello“. Ora si attende dunque che la ragazza intervenga per dire la sua.