Chi è Jill Cooper? Età, altezza, figli e Instagram

Andrea Sanna | 23 Ottobre 2023

Conduttrice e personal trainer dei vip (e non solo) conosciamo meglio chi è Jill Cooper, concorrente del Grande Fratello. News e curiosità sul suo conto quali età, altezza, figli e Instagram dove seguirla!

Nome e Cognome: Jill Cooper

Data di nascita: 21 agosto 1968

Luogo di nascita: Wichita (Stati Uniti)

Età: 55 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 69 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: personal trainer e conduttrice

Marito: Jill è sposata con Alessandro Carbone

Figli: Jill ha una figlia di nome Veronica

Tatuaggi: Jill non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @jillcoopersuperjump

Jill Cooper età, altezza e biografia

Quanti anni ha e dov’è nata Jill Cooper? La personal trainer è nata a Wichita negli Stati Uniti il 21 agosto 1968. La sua età oggi è di 55 anni, mentre il suo segno zodiacale è il Leone.

Conosciamo altezza e peso di Jill? È alta 1 metro e 75 centimetri per un peso pari a 69 kg.

Per quanto riguarda il percorso di studi Jill Cooper è stata allieva della Tisch School of the Arts presso la New York University. Successivamente ha studiato al Circle in the Square. A 22 anni Jill si è laureata in International Business, a Roma all’American University of Rome.

Vita privata

E della vita privata cosa conosciamo? Quanti figli ha Jill Cooper?

La personal trainer ha un matrimonio alle spalle. Con il precedentemente marito ha avuto una figlia di nome Veronica. Dopo la separazione nel 2007 si è risposata con Alessandro Carbone a Roma nella Chiesa Battista di Roma, in piazza San Lorenzo in Lucina.

Dove vive? Da quando era giovane Jill Cooper vive a Roma.

Dove seguire Jill Cooper del Grande Fratello: Instagram e social

Se volete seguire Jill Cooper sui social network potete farlo mediante le sue pagine social ufficiali di Instagram e Facebook.

Nei suoi account condivide frasi motivazionali, consigli sul fitness, foto con amici e colleghi così come momenti di tempo lontano dal lavoro. Insomma si racconta a 360° o quasi.

È possibile trovarla anche con alcuni tutorial su YouTube.

Tramite i suoi social è anche possibile trovare i contatti di Jill Cooper.

Carriera

Cosa sappiamo circa la carriera di Jill Cooper? Ha lavorato in diverse trasmissioni televisive nel ruolo di personal trainer, da Amici a Uno Mattina Weekend per passare al Grande Fratello.

Negli anni ha lavorato come istruttrice di personaggi del calibro di Paola Barale, Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi. Ma anche di Pamela Prati, Melba Ruffo, Paola Perego e Wendy Windham.

Sì perché come vedremo prima di entrare nella Casa da concorrente Jill è stata insegnante di alcune edizioni del reality oggi condotto da Alfonso Signorini.

Negli anni, come leggeremo in seguito, Jill Cooper ha scritto anche diversi libri e condotto delle trasmissioni TV. Ma è stata anche volto di diverse televendite.

Dal novembre 2014 è entrata a far parte di Agon Channel dove è stata trainer coach del reality show My Bodyguard. Questo programma aveva l’intento di formare il vincitore alla professione di guardia del corpo specializzata. Ha ricoperto anche il ruolo di opinionista.

C’è chi sul web si pone spesso questa domanda: Dove posso trovare i prodotti per dimagrire di Jill Cooper? I prodotti sono disponibili nello shop online, dove sono presenti diverse offerte su hse24.

Oltre alle varie attività, insieme al marito Alessandro Carbone, ha realizzato il marchio d’abbigliamento sportivo Coalsport.Com Sport e SuperJump.

Libri

Durante la sua carriera Jill Cooper ha scritto diversi libri dedicati al benessere del corpo e all’esercizio fisico.

Il primo libro è uscito nel 2003, dal titolo Conquista il tuo corpo. Riprendi potere sul fisico per riprendere potere nella vita. Successivamente nel 2008 ha pubblicato Centouno modi per essere sani, belli e con un corpo mozzafiato senza rinunciare ai piaceri della vita. L’anno successivo ha realizzato infine Il modo più facile per combattere la cellulite.

Amici

Tra le prime apparizioni televisive di Jill Cooper segnaliamo Amici di Maria De Filippi.

Per la prima edizione (al periodo Saranno Famosi) e per la seconda ha svolto lezioni di fitness con gli allievi della scuola.

Uno Mattina Week-end

Ha tenuto anche diverse rubriche e condotto spazi dedicate al fitness.

Una delle tante trasmissioni in questione è Uno Mattina Week-end.

Detto Fatto

Ma non solo, perché anche a Detto fatto, Jill Cooper ha svolto lo stesso ruolo nella trasmissione precedentemente menzionata.

For You con Jill Cooper

Ha anche condotto una sua trasmissione di fitness su For You. Grazie alla notorietà raggiunta, ha curato una collana di DVD tematici per Donna Moderna.

Pechino Express

Nel 2017 Jill ha preso parte alla sesta edizione di Pechino Express, in coppia con Antonella Elia, formando così la coppia delle “Caporali“.

Jill Cooper al Grande Fratello

Dal 2011 per diverse edizioni è stata personal trainer dei concorrenti del Grande Fratello. Li allenava una volta a settimana con esercizi di fitness.

Da uno scoop lanciato da Davide Maggio abbiamo scoperto che Jill Cooper è una concorrente del Grande Fratello. Il suo ingresso è avvenuto in data 16 ottobre 2023.

La trasmissione vede alla conduzione Alfonso Signorini. Insieme a lui presenti Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. La prima come opinionista, la seconda come inviata social.

I concorrenti del Grande Fratello

Ma chi sono tutti i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello. Ecco tutti i nomi a partire dall’elenco delle donne:

Angelica Baraldi, Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Heidi Baci – RITIRATA, Grecia Colmenares, Jill Cooper, Letizia Petris, Marina Fiordaliso, Rosy Chin, Samira Lui – ELIMINATA e Valentina Modini.

Nel cast del Grande Fratello citiamo: Alex Schwazer, Arnold Cardaropoli – ELIMINATO, Ciro Petrone, Claudio Roma – ELIMINATO, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Lorenzo Remotti – ELIMINATO, Marco Fortunati – ELIMINATO, Massimiliano Varrese, Mirko Brunetti, Paolo Masella e Vittorio Menozzi.

Il percorso di Jill Cooper al GF

In data 16 ottobre Jill Cooper fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello come concorrente. Sarà una bella emozione per lei, dopo essere già stata insegnante di fitness per i gieffini in passato.

6° e 7° settimana: Poco prima del suo arrivo ha commentato un post contro Beatrice. Nuova antagonista per l’attrice? Di certo ha avuto da ridire su di lei e spesso si sono scontrate. Non sono mancati racconti sulla sua vita privata. (IN AGGIORNAMENTO)