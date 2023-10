NEWS

22 Ottobre 2023

Grande Fratello

Le parole di Mirko Brunetti

La scorsa settimana a varcare la porta rossa del Grande Fratello è stato Mirko Brunetti, che è così diventato a tutti gli effetti un concorrente ufficiale del reality show. In pochi giorni l’ex volto di Temptation Island ha già parlato della crisi che sta vivendo con la sua fidanzata Greta Rossetti, a seguito di quanto accaduto con la ex Perla Vatiero, e in molti si chiedono già cosa accadrà tra i due. Nel mentre nelle ultime ore qualcosa ha fatto discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Mentre chiacchierava con alcuni suoi compagni, Mirko ha demolito gli inquilini, menzionando le liti che la maggior parte del gruppo ha con Beatrice Luzzi. Brunetti così ha affermato:

“Qui praticamente se non litigate con Beatrice non succede nulla. Rendetevi conto che è così. E non è normale”.

A replicare prontamente alle parole di Mirko Brunetti è stata Anita Oliveri, che ha aggiunto: “In teoria tu sei entrato per fare cose, sei tu che dovresti portarci le novità. Noi siamo esauriti dopo 40 giorni. È il tuo ruolo questo, devi portare le novità”. Gran parte del web nel mentre si è trovato d’accordo con le dichiarazioni dell’ex protagonista di Temptation, che nel mentre nelle prossime settimane potrebbe avere un confronto con Greta.

Proprio nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, la Rossetti ha tenuto una diretta sui social, durante la quale ha parlato di Brunetti. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Non posso essere ipocrita e negarlo, è ovvio che mi commuovo quando lo vedo, quando lo sento, quando parla di noi. Però è anche vero che se voleva risolvere, risolveva fuori e sopratutto le bugie, a fin di bene o no, sono state dette. Quindi ho bisogno di tempo. Tempo per capire se le sue parole sono vere, se il suo amore è vero è se davvero posso fidarmi. Solo il tempo e il suo comportamento lì dentro sopratutto mi faranno capire queste cose. Per ora guardo e ascolto come fate voi”.