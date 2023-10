NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Ottobre 2023

Chiara Ferragni

Il dolce video postato da Chiara Ferragni

Sono state settimane decisamente intense, le ultime, per Chiara Ferragni. Come sappiamo, l’imprenditrice digitale è stata costantemente al fianco di Fedez per tutto il periodo in cui il rapper era ricoverato in ospedale e non ha mai abbandonato il suo capezzale. Dopo il rientro del cantante a casa, l’influencer ha ripreso a concentrarsi sulla sua carriera e ha così festeggiato i 14 anni del suo blog The Blonde Salad. Chiara ha celebrato questo importante traguardo insieme a tutti i suoi collaboratori, e sui social ha affermato: “Il primo post di The Blonde Salad era intitolato ‘Eccomi’. Ed eccoci qua, quattordici anni dopo, a celebrare questo viaggio iniziato grazie alla visione di Chiara Ferragni. Buon compleanno a tutto il team di The Blonde Salad, il meglio deve ancora venire”.

Nel mentre la Ferragni sta già lavorando a nuovi progetti, che tuttavia verranno svelati soltanto nel corso delle prossime settimane. I fan intanto si chiedono già se ci sarà una terza stagione di The Ferragnez La Serie, ma al momento non sappiamo ancora se lo show tornerà in onda su Prime Video.

Chiara Ferragni intanto si dedica naturalmente anche alla sua famiglia e in particolare ai suoi figli Leone e Vittoria. I due piccoli ormai sono delle vere celebrità sul web e sono amatissimi da tutti i fan della coppia. Solo in queste ore l’influencer ha postato su Instagram un tenero video che ha fatto sciogliere tutti i follower. Nel filmato infatti vediamo proprio Chiara mentre si fa truccare da sua figlia Vittoria, e il risultato ha fatto divertire i social. Ecco la dolce clip, che in queste ore ha fatto il giro della rete:

Nel mentre la Ferragni si prepara anche a trasferirsi insieme alla sua famiglia nella sua nuova casa, che finalmente dopo diversi slittamenti è ormai quasi pronta.