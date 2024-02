Mirko torna al GF per una sorpresa di San Valentino: la reazione di Perla (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 14 Febbraio 2024

Grande Fratello

In occasione di San Valentino, il GF ha fatto una sorpresa a Perla e ha fatto tornare dentro la Casa Mirko Brunetti per tre giorni

In occasione di San Valentino, il Grande Fratello ha deciso di far tornare in Casa Mirko Brunetti per fargli passare del tempo con Perla. La concorrente ha quindi ricevuto questa sorpresa ed ecco la sua reazione.

La reazione di Perla al ritorno di Mirko Brunetti nella Casa del GF

Come già anticipato da Signorini, nella puntata di stasera del Grande Fratello ha fatto ritorno nella Casa Mirko Brunetti. La produzione ha fatto questa scelta in occasione di San Valentino. Quindi è stata una sorpresa per Perla. L’ex concorrente resterà dentro la Casa per tre giorni e i due avranno modo di stare insieme, parlare e confrontarsi.

Ovviamente per questo ingresso è stato organizzato un piccolo scherzo. Mirko è stato fatto andare nel tugurio e il conduttore ha detto agli altri che sarebbe entrato un nuovo concorrente. E quindi ha mandato Letizia e Grecia ad accoglierlo. Quando sono rientrate in Casa hanno retto il gioco del conduttore dicendo a Perla che era il suo prototipo di uomo e hanno fatto il suo nome per passarci la notte.

Perla, un po’ titubante, è quindi andata in tugurio e qui ha trovato Mirko Brunetti. La sorpresa è stata enorme e lei è rimasta davvero felice. Infatti è corsa ad abbracciarlo e si sono scambiati molti baci sulla guancia. Entrambi erano molto emozionati, ma si è compreso il grande feeling che c’è ancora tra loro.

Insieme Perla e Mirko hanno guardato una clip in cui lei esprimeva i suoi sentimenti dopo l’ultimo incontro avuto con lui. I due hanno espresso la volontà di capire cosa provano e avere risposte alle proprie domande. Nel frattempo il Grande Fratello ha trasformato per loro il tugurio in un luogo romantico proprio per San Valentino.