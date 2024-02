Mahmood batte la Top 3 di Sanremo! “Tuta Gold” è il brano più venduto della settimana

NEWS

Debora Parigi | 16 Febbraio 2024

Mahmood

Non è finito nemmeno nella Top 5 di Sanremo 2024, ma in fatto di ascolti Mahmood ha stravinto con la sua “Tuta Gold”. Il cantante è infatti finito al primo posto della classifica FIMI settimanale andando a superare tutta la Top 3 del Festival. Andiamo a vedere tutte le posizioni.

Mahmood al primo posto della classifica FIMI

Come ogni venerdì la FIMI rende nota la classifica dei singoli e degli album più ascoltati della settimana. Come ci si poteva aspettare, a farla da padrona sono i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024. Tra l’altro, per il quarto anno consecutivo, i brani in gara a Sanremo occupano l’intera Top 10.

Ma in questa classifica c’è un altro dato che sicuramente renderà orgogliosi i fan di questo cantante. E cioè che al primo posto non solo non c’è la vincitrice del Festival, ma nessuno della Top 5 finale. Infatti la canzone più ascoltata della settimana secondo la classifica FIMI è quella di Mahmood, cioè “Tuta Gold”. A seguire troviamo Geolier con “I pe’ me tu pe’ te” e al terzo posto Annalisa con “Sinceramente”. Angelina Mango con “La noia” è al quarto posto. Vediamo tutta la Top 10:

“Tuta Gold” – Mahmood “I pe’ me tu pe’ te” – Geolier “Sinceramente” – Annalisa “La noia” – Angelina Mango “Casa mia” – Ghali “Tu no” – Irama “Un ragazzo una ragazza” – The Kolors “Tutto qui” – Gazzelle “Click! Boom” – Rose Villain “Vai!” – Alfa

Parlando di Mahmood, proprio oggi è uscito il suo nuovo album, “Nel letto degli altri”, che potrebbe finire nella Top 10 della prossima settimana nella sezione album appunto.

E a proposito di album, Sanremo 2024 è al centro degli ascolti degli italiani. Infatti l’album di questa edizione del Festival è al primo posto della classifica FIMI. Seguono al secondo posto “E poi siamo finiti nel vortice” di Annalisa e al terzo posto “Il coraggio dei bambimi – Atto II” di Geolier.