Perletti, amore o business? Mirko replica a chi lo accusa di fingere con Perla (VIDEO)

Debora Parigi | 24 Febbraio 2024

C’è chi non crede a Mirko Brunetti e Perla Vatiero, accusandoli di fingere per business. Lui ha risposto a queste accuse

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Mirko Brunetti ha parlato della sua storia con Perla, di ciò che ha provato e di questo ritorno di coppia. A tal proposito, ha anche risposto a tutte quelle critiche sui social in cui si dice che i due stiano facendo tutto questo per business.

La risposta di Mirko Brunetti alle accuse verso lui e Perla

Nella puntata di oggi pomeriggio, sabato 24 febbraio, di Verissimo Silvia Toffanin ha avuto tra gli ospiti Mirko Brunetti. Ex protagonista di Temptation Island insieme a Perla Vatiero, è entrato poi nella Casa del Grande Fratello. Lì dentro è arrivata anche l’ex Perla e poi la nuova fidanzata Greta. La situazione è stata complicata, tanto che lui, una volta eliminato ha deciso di pensare solo a se stesso.

Proprio di questo ne ha parlato alla Toffanin, spiegando i motivi per cui ha deciso di chiudere con entrambe le due donne. “Io mi sono distaccato da quella situazione, da entrambe, per rimettere i tasselli al posto giusto, per rimettere me al primo posto. E poi da lì ho iniziato a capire cosa avevo dentro. Mi sono ascoltato molto in questi due mesi. E mi sono serviti”, ha rivelato.

Infatti Mirko poi ha capito l’amore profondo che lo legava a Perla e che provava nei suoi confronti. Per questo adesso è convinto che entrambi meritino una seconda possibilità. Entrambi hanno capito i sentimenti che provano l’uno per l’altra e allo stesso tempo sanno che dovranno ripartire senza fare passi e scelte affrettati.

Tutto questo è arrivato con il suo ritorno nella Casa del GF per alcuni giorni in occasione di San Valentino. Ma tutta questa situazione per alcuni è finta. O meglio, secondo una parte del web Mirko e Perla starebbero facendo tutto per business, sin dall’inizio. Silvia Toffanin ha chiesto a Mirko Brunetti cosa ne pensasse di queste affermazioni da parte di alcuni e se voleva rispondere.

“Cosa ne pensi di quelli che dicono che lo fate per business?”

ZITTI E BUONI

Tuppi ha servito 🏹💅🏻#perletti pic.twitter.com/ebGTdFEqoW — Martina (@_martina1999) February 24, 2024

Lui ha quindi detto: “A me non interessa, sono sincero. È un amore talmente vero, è nato fuori dalle telecamere e quindi non mi interessa. Io sono una persona che dà tanto valore ai sentimenti. Quindi non voglio neanche dare troppo spazio a queste fantasticherie”.