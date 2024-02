Perla dorme due notti di fila con Greta, Letizia scoppia in lacrime (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 24 Febbraio 2024

Grande Fratello

Ha preoccupato Letizia Petris oggi pomeriggio quando il pubblico l’ha vista in lacrime mentre parlava con Paolo. Cosa è successo? Dalle sue parole e indagando, è venuto fuori che il motivo di questo pianto è a causa di Perla che per due notti non ha dormito con lei, ma con Greta.

Lo sfogo di Letizia a causa di Perla che per due notti ha dormito con Greta

Momento di drama al Grande Fratello oggi pomeriggio quando in TV si è vista Letizia Petris in lacrime. In giardino la concorrente stava parlando con Paolo e stava piangendo, mentre lui cercava di farla ragionare e cercava di tranquillizzarla. “Succedono sempre le stesse identiche cose perché non merito…”, dice lei singhiozzando. E Paolo invece l’ha subito bloccata: “No, non è vero. Non è che se per uno o due giorni succede questa cosa… Non è così, sei tu che sei troppo drastica. Non tutte le situazioni sono uguali sempre”.

pensavo fosse successa una cosa gravissima………poi ho scoperto che perla e greta hanno dormito assieme:

pic.twitter.com/YGAGJ08CPg — F i l l e r 💉 👄 (@misslovequinn) February 24, 2024

Cosa è successo dentro la Casa del Grande Fratello per far piangere e disperare Letizia così tanto? Gli utenti hanno un po’ indagato e hanno scoperto che in questa situazione c’entra Perla. Ma attenzione, non c’è stato alcun litigio tra loro, almeno non palese. Il motivo di questo pianto è perché Perla da un paio di notti non dorme più con lei. Ma ha deciso di andare nello stesso letto di Greta.

Sarebbe questa situazione ad aver fatto finire in lacrime Letizia e a convincersi che ci sia qualcosa che non va tra lei e Perla. La concorrente è convinta che la sua inquilina ce l’abbia con lei per qualche motivo, ma che non glielo voglia dire.

Come abbiamo visto, Paolo, ha un’idea ben diversa. Lui ha cercato di tranquillizzarla spiegandogli che la scelta di Perla potrebbe essere non legata a qualche problema. Magari ha solo voluto condividere dei momenti con Greta che non riguardano Letizia. Lei però continua a non essere totalmente convinta e crede che, come le capita anche nella vita di tutti i giorni, le amiche si allontanino da lei.