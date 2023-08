Mirko Brunetti spiega perché ha deciso di farsi un tatuaggio con Greta

NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Agosto 2023

Temptation Island

Parla Mirko Brunetti

Dopo la fine della sua travagliata storia con Perla, Mirko Brunetti ha deciso di voltare del tutto pagina e ha così iniziato una conoscenza con Greta Rossetti, conosciuta a Temptation Island. I due in questi giorni hanno già fatto a lungo discutere il web, tuttavia in particolare ad attirare l’attenzione del web è stato il tatuaggio di coppia che entrambi hanno deciso di farsi a pochi giorni dall’inizio della loro relazione. Sui social così non sono mancate diverse critiche per Brunetti e la Rossetti, che nel mentre continuano a mostrarsi complici e innamorati. Poche ore fa intanto proprio Mirko ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram, e a quel punto, su espressa curiosità di un utente, ha rivelato perché ha deciso di farsi un tatuaggio con Greta. Ecco dunque cosa ha risposto l’ex protagonista del reality show di Canale 5:

“Perché abbiamo scelto di farci quel tatuaggio? Perché dentro il villaggio ci siamo aiutati a vicenda su tanti aspetti della nostra vita. Sono stati momenti e sensazioni talmente belle e forti che abbiamo deciso di lasciarle indelebili”.

Ma non è finita qui. Mirko Brunetti infatti ha risposto anche a chi lo ha accusato di essere stato troppo “esagerato” nel decidere di farsi un tatuaggio con Greta Rossetti dopo soli pochi giorni di relazione. A quel punto ha affermato:

“È un tatuaggio, non un bambino”.

Infine Mirko Brunetti ha anche rivelato come sta proseguendo la conoscenza con Greta Rossetti, e in merito afferma: “Stiamo conoscendo tutto di noi e ogni giorno che passa va sempre meglio. Vibriamo sulla stessa frequenza”. Pare dunque che la coppia al momento sia super affiatata e che non sembrerebbero esserci intoppi di alcun tipo. Agli ex protagonisti di Temptation Island dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.