Vincenzo Chianese | 6 Agosto 2023

Temptation Island

Il post di Mirko Brunetti

In questi giorni a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stato Mirko Brunetti. Dopo aver lasciato Temptation Island, e dopo aver messo un punto alla sua storia con Perla, l’ex protagonista del reality ha dato il via alla sua relazione con Greta Rossetti, che sta facendo discutere il web. Mirko nel mentre è anche tornato sui social, e ha così pubblicato un post nel quale ha parlato della sua esperienza all’interno del programma, e in merito ha affermato:

“Questo percorso è stato un mix di emozioni forti, contrastanti tra loro. Non finirò mai di ringraziare dell’opportunità che mi è stata data perché mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me. Mi ha aiutato ad avere il coraggio di credere in me stesso lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene. Vivetevi sempre le emozioni che vi fanno sentire in pace ma soprattutto non perdete mai voi stessi per far star bene qualcun altro. Andate sempre a testa alta se sapete di aver dato tutto. Grazie di cuore per tutti i messaggi che sto ricevendo. Vi voglio bene”.

In queste ore come se non bastasse Mirko Brunetti ha deciso di rispondere alle domande dei fan sui social, ma a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Pare infatti che Mirko abbia lanciato una frecciatina alla sua ex fidanzata Perla, affermando:

“Se mi pento di qualcosa o se farei qualcosa in maniera diversa? Per come mi vedo a oggi non mi pento di nulla, anzi mi pento di aver perso me stesso pensando solo a cercare di far del bene a chi mi vedeva come un problema”.

Cosa accadrà dunque? Perla deciderà di replicare alle dichiarazioni di Mirko Brunetti? Non resta che attendere per scoprirlo.