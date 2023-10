Mirko Brunetti svela se pensa ancora alla sua ex Perla

NEWS

Debora Parigi | 20 Ottobre 2023

Grande Fratello

In diretta al GF Signorini ha punto Mirko Brunetti con una domanda sull’emozione che prova ancora per l’ex Perla

La risposta di Mirko Brunetti al suo rapporto con Perla

Lunedì scorso è entrato nella Casa del Grande Fratello Mirko Brunetti, diventato famoso per la sua partecipazione a Temptation Island con la fidanzata di quel tempo Perla. Come sappiamo, si sono lasciati alla fine del percorso e lui ha intrapreso una nuova relazione con la tentatrice Greta. Tra l’altro i due si sono fatti un tatuaggio significativo insieme e si sono anche fatti dichiarazioni importanti. Ma poi qualcosa si è rotto a causa di uno scambio di messaggi tra lui e l’ex che a suo dire era di lavoro. Oltre al fatto l’essere andato da solo a una sfilata.

Questo argomento è quindi al centro delle dinamiche che riguardano Mirko. E infatti nella puntata di oggi del Grande Fratello Alfonso Signorini lo ha affrontato. Prima ha fatto al concorrente delle domande su Greta e poi lo ha punto anche su Perla. Riguardo Greta il conduttore gli ha chiesto se secondo lui possa avere un altro. “Mi auguro di no”, è stata la sua risposta. “Dentro di me ho un grande punto interrogativo. È talmente non chiara la situazione ed è talmente assurda che non riesco a dargli forma”.

Ma poi è arrivata una domanda pungente del conduttore a Mirko Brunetti riguardante appunto l’ex di lui Perla. Gli ha chiesto: “Secondo te, ti pensa in questo periodo?”. Subito c’è stata la risposta di lui: “Ma non credo! È un capitolo chiuso. Per me è chiuso”. E allora Signorini è andato più a fondo: “Vederla non ti crea più nessun tipo di emozione?”. Mirko, nel rispondere, è stato un attimo dubbioso sulla risposta da dare e poi ha detto: “Emozione… no. Assolutamente”.

Giampiero Mughini è rimasto sorpreso dalla risposta, poiché quando una relazione finisce di solito si porta il “lutto” per un certo periodo. Così Mirko ha spiegato meglio la sua posizione: “Non provo più nessuna emozione perché quelle emozioni le ho provate con Greta. Quindi Perla è un capitolo chiuso ormai da quattro mesi. Non mi sarei innamorato di Greta se avessi provato ancora qualcosa per Perla”.