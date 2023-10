Heidi scrive una lettera ai suoi ex compagni (ma non menziona Massimiliano)

NEWS

Debora Parigi | 19 Ottobre 2023

Grande Fratello

Le prime parole di Heidi ai suoi compagni del GF dopo la sua uscita

Lunedì, dopo la fine della diretta del Grande Fratello, Heidi Baci ha lasciato la Casa. Tutto è nato dall’ingresso del padre e dalle parole che le ha detto. Tutto questo l’ha turbata molto, l’ha fatta scoppiare a piangere e alla fine appunto ha scelto di abbandonare il gioco.

Dopo molti pianti degli altri inquilini, sono nati anche i commenti, tutti contro il padre della ragazza. Hanno infatti visto nella vicenda un fatto grave riguardo l’obbligo di un padre nei confronti di una figlia, tra l’altro adulta. Poi è venuto fuori che il motivo potesse anche essere legato alla salute della madre e quindi è stato più comprensibile. Ma comunque il comportamento del padre è stato condannato.

Ma qual è la verità? Può dircelo solo la stessa Heidi che nella puntata di stasera del GF ha finalmente rotto il silenzio. Nessuna dichiarazione dal vivo, a differenza di quanto ci si aspettava. Per quello, secondo le parole del conduttore Alfonso Signorini, ci sarà tempo nelle prossime puntate. Intato l’ex concorrente del GF ha deciso di mandare una lettera a tutti i suoi ex compagni, dato che non li ha potuti salutare. Ecco le sue parole:

“Ciao ragazzi. Dopo la mia uscita così improvvisa è doveroso darvi delle spiagazioni. Nell’ultimo periodo all’interno della Casa ho mostrato segni di titubanza. Ero scossa e dubbiosa e i miei genitori hanno vissuto con malessere alcune vicissitudini degli ultimi giorni, in particolar modo mia madre. Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre informazioni in questo momento, la situazione è ancora delicata. Posso solo dirvi che ho compreso il gesto di mio padre. Mi dispiace molto non essere riuscita a salutarvi, ma in quel momento uscire era l’unica cosa giusta da fare. Nella vita ci sono delle priorità e la mia famiglia aveva bisogno di me. Vi abbraccio, a presto! P.S. Vittorio e Letizia siete unici! Mi mancate!”.

La lettera di Heidi con le sue motivazioni ed un saluto per i suoi compagni, in particolare Vittorio e Letizia. #GrandeFratello pic.twitter.com/YVz1Snq7XK — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 19, 2023

Come detto, non ci sono ancora delle vere spiegazioni da parte di Heidi sul motivo preciso della sua scelta, se non il fatto che ha dato priorità alla famiglia. Ma quello che più si è notato (e lo ha detto anche il conduttore) è che non ha menzionato Massimiliano Varrese. Lui ha commentato dicendo che in questo momento se lo aspettava.