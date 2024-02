Ennesimo confronto Perletti! Mirko dà un ultimatum a Perla sul loro futuro

Spettacolo

Stasera Mirko Brunetti è tornato al Grande Fratello per confrontarsi con la sua ex Perla Vatiero. Lui le ha dato un ultimatum. Come avrà risposto lei?

L’ultimatum di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti ha fatto nuovamente ritorno nella Casa del Grande Fratello per un ennesimo incontro o meglio, confronto, con Perla Vatiero. Gli è stata data la possibilità di incontrare nuovamente la sua ex fidanzata per poter parlare meglio di alcune situazioni che si sono verificate nel reality show, ora che lui è uscito.

Sono state mostrate delle immagini vecchie di Temptation Island in cui Perla Vatiero ha raccontato di non voler avere un figlio da Mirko, perché ha la necessità di realizzarsi prima di costruire una famiglia. Tornato in Casa Alfonso Signorini ha affrontato il discorso con la stessa gieffina, la quale ha detto che precedentemente non si sentiva soddisfatta della sua vita.

Poco dopo Perla Vatiero ha raggiunto il tugurio ed è qui che ha incontrato Mirko Brunetti. “Ho visto la clip, sono cose passate. Perla è maturata tanto ed è sotto gli occhi di tutti”, ha detto lui. Ha voluto porre l’attenzione sul loro rapporto spiegando come sia trascorso del tempo dall’addio a Temptation Island e dalla sua uscita dalla Casa. “Vorrei capire cosa sta passando nella tua testa, sono sempre nei vostri discorsi ed è giusto che io capisca e abbia delle risposte dei tuoi stati d’animo”, ha aggiunto Mirko.

In sintesi Mirko Brunetti ha voluto sottolineare di aver visto una donna diversa rispetto al passato, dopo aver riflettuto. Ciò che voleva capire se ci sarà o meno posto per lui. Lui ha ammesso che è difficile gestire la situazione da fuori e dunque ha bisogno di avere delle risposte. Ma come avrà risposto lei?

Perla Vatiero ha risposto dicendo che non deve per esempio essere geloso o infastidito dal suo rapporto con Giuseppe Garibaldi. Lei ha ammesso di esserci rimasta male e poi per rispondere alla domanda di Mirko Brunetti ha detto che per lei è complicato al momento.

“Mi sono resa conto che dovevo cambiare tanto io. Oggi sto cercando di mettermi in gioco e ci sono delle persone che mi fanno capire quanto sono maturata. Se c’è posto per lui e cosa penso di lui? Io se dovessi basarmi su quello che sento io ti dico di sì. Però c’è una paura nell’affrontare il dopo e capire se riesco a metabolizzarle. Devo capire fin dove posso spingermi. E comunque ti penso”, ha detto Perla Vatiero rivolgendosi a Mirko Brunetti prima che lui andasse via.

I due si sono salutati in un tenero abbraccio prima di dividersi nuovamente. Ci sarà dunque ancora un futuro per loro?