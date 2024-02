Giuseppe Garibaldi torna al Grande Fratello e racconta le vere cause del suo malore (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Febbraio 2024

Grande Fratello

Giuseppe Garibaldi questa sera è tornato al Grande Fratello dopo aver fatto prendere un bello spavento a tutti quanto. In studio ha raccontato che cosa è successo davvero quel giorno.

Il ritorno di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi qualche giorno fa ha avuto un malore che ha causato la sua uscita dalla casa del Grande Fratello. L’ambulanza, arrivata in pochissimo tempo, ha portato il concorrente all’ospedale e nessuno sapeva che cosa fosse successo con esattezza.

A rivelare cosa è accaduto davvero ci ha pensato Giuseppe stesso questa sera, nel corso della diretta su Canale 5. Il gieffino tornerà in gioco ma prima ha fatto un’apparizione dentro lo studio rispondendo ad alcune domande del conduttore. Ha spiegato che si è trattato di un problema dovuto allo sforzo eccessivo a stomaco vuoto:

“Mi sono messo a correre e non ce l’ho fatta. Ho mangiato pochissimo e ho fatto colazione a mezzogiorno. Non ho pranzato e mi sono messo a correre tantissimo. Ho sentito che qualcosa non andava, stavo correndo da un’ora e un quarto.

Stavo bevendo un bicchiere d’acqua con zucchero ma non ha fatto effetto. Non riuscivo a reagire al mio corpo dopo una dormita e quando mi sono alzato sono svenuto”.

Giuseppe Garibaldi ha concluso ringraziando tutto il personale medico che si è preso cura di lui e ha concluso rassicurando tutti i suoi fan di stare molto meglio: “Mi sono spaventato ma adesso va tutto bene. Voglio ringraziare il dottore e gli autori del Grande Fratello”.

Più tardi Giuseppe rientrerà e sarà accolto da tutti i suoi compagni. Di sicuro i fan saranno molto contenti di ritrovarlo ogni giorno sui loro schermi e, allo stesso modo, i suoi famigliari ora si sentiranno molto più tranquilli nel vederlo ridere e scherzare con gli amici che ha conosciuto in questi periodi.