Chi è Mirko Brunetti? Età, fidanzata e Instagram

Andrea Sanna | 19 Ottobre 2023

A Temptation Island 2023 è stato tra i concorrenti più chiacchierati. Ora ci riprova al Grande Fratello. Ma chi è Mirko Brunetti? In questo articolo abbiamo raccolto tutte le news e curiosità sul ragazzo: dall’età alla vita privata e lavoro e dove seguirlo su Instagram.

Nome e Cognome: Mirko Brunetti

Data di nascita: 1997

Luogo di nascita: Rieti

Età: 26 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Mirko lavora nella pizzeria di famiglia

Fidanzata: Mirko dovrebbe essere single

Figli: Mirko non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @mirkobrunetti_ / @eurofocaccia_avezzano

Mirko Brunetti età e biografia

Iniziamo dalla biografia. Qual è il cognome di Mirko di Temptation Island? Il nome completo del protagonista del reality è Mirko Brunetti. Quanti anni ha? Mirko di Temptation Island ha 26 anni ed è nato a Rieti nel 1997. La data di nascita completa al momento non la sappiamo, così come il suo segno zodiacale.



Nulle anche le informazioni su altezza e peso.

Stando al percorso di studi, invece, Mirko Brunetti di Temptation Island dovrebbe aver studiato Economia e Management, almeno secondo quanto riporta la sua biografia di Instagram.

Vita privata

Voltiamo pagina e parliamo invece della vita privata di Mirko Brunetta. Il fidanzato di Temptation Island ha vissuto una storia d’amore di 5 anni con Perla Vatiero. Nell’ultimo periodo le cose non hanno funzionato e questo ha portato i due a trovarsi spesso distanti.

La trasmissione non è stata d’aiuto. Mirko e Perla si sono lasciati e lui si è fidanzato con Greta Rossetti, tentatrice della medesima edizione di Temptation Island. Sembrerebbe però che anche la storia con quest’ultima sia conclusa.

Sempre parlando della vita privata di Mirko Brunetti cosa conosciamo ancora e che lavoro fa? Dando un’occhiata sui suoi profili possiamo svelarvi qual è il suo lavoro. Il protagonista di Temptation Island, da non confondere con il calciatore, presta servizio presso la pizzeria di famiglia a Rieti. In alto vi abbiamo riportato anche la pagina Instagram dov’è possibile trovarlo.

Che lavoro fa invece Perla di Temptation Island? La Vatiero è Dottoressa in Scienze Motorie ed lavora presso un’e-commerce.

Dove seguire Mirko di Temptation Island: Instagram e social

Come si chiama Mirko Brunetti di Temptation Island su Instagram? Basta digitare sulla barra di ricerca @mirkobrunetti_. Ed è semplice trovarlo perché ha il verificato.

Dopo il reality si è spesso raccontato ai follower. A oggi però c’è l’opzione “privato”, dunque non è possibile sapere molto di più se non lo si segue.

Il concorrente della trasmissione di Canale 5 abbiamo scoperto essere anche su Facebook con un account personale.

Carriera

Sebbene nella vita lavori nella pizzeria di famiglia, grazie a Temptation Island Mirko ha ottenuto popolarità ed è così che ha avviato la sua carriera televisiva, prima nel reality delle tentazioni e poi al Grande Fratello.

Dopo Temptation Island è stato anche ospite di una puntata di Uomini e Donne per un confronto con la sua ex Perla.

Temptation Island 2023

Nel 2023 Mirko Brunetti e la sua fidanzata Perla Vatiero hanno voluto mettere alla prova il loro amore partecipando a Temptation Island.

A scrivere alla trasmissione è Perla, perché nota una certa apatia e poco coinvolgimento nella relazione da parte di Mirko che, a sua volta, sostiene di non farle mancare nulla.

Dal programma però sono usciti separati.

Mirko Brunetti al Grande Fratello

TV Blog ha lanciato l’indiscrezione che per la puntata del 16 ottobre Mirko Brunetti risulta essere uno dei concorrenti prossimi all’ingresso al GF, insieme a Giampiero Mughini e Jill Cooper. Lui non ha commentato la notizia, mentre la sua ex è parsa perplessa.

Alla conduzione del Grande Fratello c’è Alfonso Signorini, mentre come opinionista Cesara Buonamici, mentre ai social Rebecca Staffelli.

Il percorso di Mirko Brunetti al Grande Fratello

Come annunciato Mirko Brunetti dovrebbe entrare durante la puntata del 16 ottobre nella Casa del Grande Fratello. Qui le news sul suo percorso.