Mogano e Vetiver: il profumo fra le pagine di Francesca Rossi

Il nuovo romanzo di Francesca Rossi

L’arte di creare profumi in un romanzo emozionante. È infatti impossibile resistere alle atmosfere delicate e romantiche che si respirano fra le pagine di Mogano e Vetiver, il romanzo della vicentina (ma residente negli Stati Uniti) Francesca Rossi.

Il libro racconta della nascita dell’amore improvviso e “profumato” tra la profumiera Federica e il rappresentante commerciale Matteo.

Un rapporto di lavoro che si trasforma, fragranza dopo fragranza, in un inaspettato colpo di fulmine che cambia irreversibilmente le carte in tavola della vita dei due protagonisti.

“Volevo conferire qualcosa in più alla classica storia d’amore. Una sensazione che, per il lettore, non fosse solo emotiva o mentale, ma anche sensoriale. Ecco perché il profumo”, spiega l’autrice. “Volevo dare l’impressione di poterle annusare davvero le note olfattive create dalla protagonista”.

Il ricavato della vendita del romanzo, disponibile su Amazon, sarà devoluto al Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza gestito dall’Associazione Donna chiama Donna.

a cura di Cinzia Ceriani

