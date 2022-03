Trusculpt Flex: l’innovativo macchinario che rafforza i muscoli e scolpisce la silhouett

Rimodellare, scolpire e tonificare è il sogno di ogni donna e di ogni uomo. Ed è la più frequente richiesta fatta alla Dott.ssa Dora Intagliata, medico chirurgo estetico che, grazie all’ausilio del trattamento super innovativo dirimodellamento TruSculpt Flex, è in grado di aiutare i propri pazienti facendogli raggiungere gli obiettivi prefissati già con pochissime sedute.

TruSculpt Flex, distribuito da MedicalFill, è un innovativo dispositivo che lavora sul rafforzamento muscolare. Offre infatti trattamenti personalizzati in base al livello di forma fisica e agli obiettivi del paziente.

Come funziona TruSculpt Flex

“Durante l’allenamento di forza tradizionale”, spiega la Dott.ssa Intagliata, “il cervello invia un segnale al sistema nervoso e ai motoneuroni per contrarre volontariamente il muscolo scheletrico. In un trattamento TruSculpt Flex, il processo bypassa il cervello. Il dispositivo invia dunque un segnale elettrico ai manipoli, e di seguito ai muscoli interessati dal trattamento.

Durante un trattamento TruSculpt Flex le fibre muscolari subiscono traumi o lacerazioni microscopiche, tali da indurre le cellule stesse a tentare di riparare il danno che si traduce in un aumento delle dimensioni e della forza dei muscoli. Questo processo di riparazione, noto come ipertrofia, inizia dopo ogni trattamento e prevede il rilascio di ormoni, come il testosterone, per attivare il recupero cellulare, formare nuovi capillari sanguigni, riparare le fibre muscolari e gestire l’aumento di massa muscolare. A causa della natura aerobica di un trattamento TruSculpt Flex, non si verifica accumulo di acido lattico”.

TruSculpt Flex comprende 16 manipoli per consentire il trattamento simultaneo di un massimo di otto aree muscolari.

Il dispositivo è pre-programmato con tre modalità di trattamento, Prep, Tone e Sculpt, che offrono cinque diverse sequenze di contrazione per simulare un allenamento tradizionale a intensità accelerata, e un aumento del metabolismo basale.

Questa simulazione confonde e sfida continuamente il muscolo a un’intensità e una durata superiori, al livello che può essere raggiunto durante l’esercizio fisico regolare.

Un tipico allenamento addominale può includere fino a dieci minuti di vari movimenti, per contrarre, trattenere e rilassare i muscoli addominali.

La seduta non è dolorosa e può essere effettuata anche in coppia. Ogni seduta dura 45 minuti.

Solitamente necessitano sei sedute, preferibilmente due a settimana, per modellare e scolpire il proprio corpo. Provare per credere!

a cura di Ilenia Menale

