Andrea Sanna | 19 Novembre 2022

TG1: Monia Venturini ferma il collegamento

L’edizione delle 20:00 del TG1 condotta ieri da Giorgia Cardinaletti ha attirato particolarmente l’attenzione del pubblico durante il collegamento con l’inviata Monia Venturini. La giornalista si trova in Egitto e più precisamente a Sharm El Sheikh. Nel corso del servizio in questione è intervenuta: “Chiedono ai paesi ricchi che hanno inquinato i danni per i cambiamenti climatici. Purtroppo ehm.. scusate, scusate ho un problema“. A seguire la Venturini dopo essersi fermata improvvisamente si è allontanata. Nel mentre la Cardinaletti, a sua volta, è stata costretta a tornare in studio.

L’episodio ha destato non poca preoccupazione tra i telespettatori, che non sono riusciti a capire subito cosa stesse succedendo. Qualcuno ha ipotizzato che Monia Venturini si sentisse male, altri hanno pensato a un imprevisto nel luogo in cui stava svolgendo il suo lavoro. Così sui social in tanti hanno cominciato a porgersi un milione di domande, in attesa di avere chiarimenti da Giorgia Cardinaletti o dalla stessa Venturini sui social.

Cosa è successo @MoniaVenturini?



Dal Tg1 ore 20 del 18 novembre 2022. pic.twitter.com/vACKWXkQLY — LALLERO (@see_lallero) November 18, 2022

Il video con protagonista Monia Venturini è diventato viralissimo sul web e le ipotesi non sono di certo mancate. Vista la grande apprensione creatasi intorno al fatto, la giornalista ci ha tenuto a parlare pubblicamente:“Tutto ok, sto bene. Non ero autorizzata a fare il collegamento e ho dovuto interrompere”, ha risposto sotto al post in questione Monia Venturini, rivelando come sono andate realmente le cose. Dunque nessun mancamento improvviso come hanno ipotizzato alcuni utenti vedendo quelle immagini.

Come si legge su TV Blog, la giornalista del TG1 Monia Venturini è intervenuta ulteriormente ribadendo quanto accaduto: “Non stavo morendo in diretta, mi hanno bloccato perché qui non si poteva fare collegamento”. Stato di polizia appunto. Tutto ok, sto bene. Ripeto che non ero autorizzata a fare il collegamento e ho dovuto interrompere”.

Tutto bene quindi, fortunatamente, per la Venturini del TG1.