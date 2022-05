Sanremo 2023: Amadeus rivela a sorpresa al TG1 le date del Festival

Questa sera durante le anticipazioni del TG1 abbiamo scoperto a sorpresa che Amadeus aveva un importante annuncio da fare per quanto riguarda la prossima edizione del Festival di Sanremo 2023. Il conduttore della kermesse canora ha fatto sapere inizialmente come si svolgerà Sanremo Giovani.

Come rivelato, infatti, la prossima settimana i candidati potranno iniziare a inviare i propri pezzi e avranno alcuni mesi a disposizione. Poi su Rai 1 a dicembre avverrà la selezione dove scopriremo i vincitori che andranno a Sanremo 2023. Ma leggiamo quanto detto da Amadeus:

“Sono qui per dire a tutti quanti che, da oggi, si alza ufficialmente il sipario sulla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. È stato pubblicato il regolamento di Sanremo Giovani, mai accaduto precedentemente. Perché già dal 12 maggio possono arrivare i brani dei ragazzi, fino al 12 ottobre. Il 12 di dicembre, in prima serata su Rai 1, sapremo chi sono i primi 3 classificati che andranno nei big della prossima edizione. E tutte le notizie che riguardano il Festival della Canzone Italiana partiranno dal TG1. Un fantastico gemellaggio come accaduto la scorsa edizione”.

E non è tutto, perché Amadeus ci ha regalato un altro grande spoiler, svelando le date della prossima edizione della manifestazione: “Per concludere le date del prossimo Festival di Sanremo. Inizieremo martedì 7 febbraio per concludere sabato 11 febbraio 2023”, ha concluso il presentatore e direttore artistico di Sanremo 2023.

Confermato il gemellaggio di Amadeus con il TG1: tutte le notizie su #Sanremo2023 passeranno dal telegiornale degli italiani.

Adesso fa anche lo sketch dal camerino de #ISolitiIgnoti.#Sanremo2023 dal 7 all’11 febbraio 2023



pic.twitter.com/pKXN7FUX2z — Cinguetterai (@Cinguetterai_) May 2, 2022

Insomma con l’Eurovision Song Contest alle porte, sebbene manchi ancora tanto tempo al Festival di Sanremo 2023, ci si sta già preparando a una delle settimane più attese dell’anno.

