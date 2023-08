NEWS

Andrea Sanna | 27 Agosto 2023

Morgan

Morgan chiede scusa

Il concerto in onore di Franco Battiato tenutosi ieri sera nel trapanese è stato molto sentito ma “macchiato” da un episodio spiacevole. Morgan ha sbottato contro i presenti, i quali hanno lamentato il fatto che non fosse stata ancora cantata alcuna canzone dell’indimenticabile cantautore. Da qui il durissimo sfogo da parte di Marco Castoldi in cui sono state pronunciate frasi indicibili.

A seguito dell’episodio, visto anche il clamore mediatico che ha suscitato il fatto, il giudice di X Factor ha pensato bene di intervenire e dire la sua. Su Instagram Morgan ha pubblicato una storia in cui ha scritto quanto segue:

“Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare una infelice espressione che a me per primo non piace. Non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le me scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui sentiamo di appartenere. È all’essere umano che si deve rispetto e quindi la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile. Una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente”.

Successivamente Morgan ha spiegato che la sua reazione sarebbe stata provocata perché pare sia stato “ferito” dopo aver dato tutto in una canzone improvvisata in un luogo meraviglioso e commovente.

L’artista ha continuato dicendo che la richiesta di una cover di Battiato come fosse un jukebox, a seguito di quella performance, l’avrebbe letteralmente mandato su tutte le furie e comunque fatto rimanere male. In ogni caso, però, ha compreso di aver fatto un errore: “Resta il fatto che nulla giustifica le cose che ho detto”.

La storia Instagram di Morgan

Vedremo dunque se il pubblico accetterà le scuse da parte del cantante che, dopo essersi reso conto dell’errore commesso ha fatto un passo indietro e assunto le sue responsabilità.