Andrea Sanna | 27 Agosto 2023

No del Grande Fratello a Taylor Mega?

Tra poche settimane prenderà via ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello, eppure al momento un solo concorrente pare sia certo. Si tratta di Alex Schwazer. Nel mentre continuano a emergere gossip su chi potrebbe varcare la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia e chi, invece, pare abbia ricevuto un “no”. In quest’ultima fascia sembra rientrare Taylor Mega.

Il nome dell’influencer friulana in realtà viene spesso fuori di anno in anno, ma non è mai stato preso veramente in considerazione, evidentemente. Ora il nuovo scoop. Come fa sapere Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, la nota influencer pare sia stata scartata. L’opinionista fa presente che il Grande Fratello avrebbe “bocciato” la proposta e che Taylor Mega di conseguenza non avrebbe fatto nemmeno il colloquio. Ecco qui lo screen che parla del pettegolezzo.

Storia Instagram di Amedeo Venza su Taylor Mega – Grande Fratello

Taylor Mega non ha confermato o smentito questo rumor sul suo conto e sulla sua “esclusione” dal Grande Fratello. Nelle prossime ore o giorni, però, potrebbe magari intervenire e dire la sua mediante i suoi canali ufficiali. Novella2000.it nel caso di rettifica o chiarimenti è comunque a completa disposizione.

Considerando però la nuova linea editoriale lanciata da Pier Silvio Berlusconi risulta comunque molto semplice pensare che la presunta esclusione di Taylor Mega possa dipendere proprio dal suo mestiere di influencer. Ricordiamo infatti che l’amministratore delegato di Mediaset aveva chiesto di cambiare registro e dunque di non inserire tra i concorrenti gli influencer e personaggi provenienti dal mondo di OnlyFans.

In passato comunque, seppur come ospite e per pochi giorni, Taylor Mega ha preso parte al Grande Fratello 16. Ma non solo, perché durante l’ultima edizione del reality show ha fatto una sorpresa alla sua amica speciale Giaele De Donà.

Chi saranno allora gli altri concorrenti! Presto lo scopriremo. Il Grande Fratello sta per tornare!