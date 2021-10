Rossano Rubicondi è morto: l’annuncio di Simona Ventura

In queste ultime ore si è spento uno dei noti volti della televisione italiana. Stiamo parlando di Rossano Rubicondi. Oltre a lavorare come modello era conosciuto anche per essere stato il quarto marito di Ivana Trump, la quale lo aveva sposato dopo il divorzio dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A darne il triste annuncio, ad ogni modo, è stata Simona Ventura, come riporta anche Fanpage, sui suoi canale social:

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP.

Al momento non abbiamo informazioni su quali siano le cause del decesso, anche se pare sia stato causato da un presunto tumore alla pelle. Rossano Rubicondi aveva appena 49 anni e la sua carriera è stata costellata di diversi impegni lavorativi. A 22 anni si trasferisce a Londra per lavorare come modello, per poi esordire anche come attore. Il matrimonio con Ivana Trump, citato poc’anzi, risale invece al 2008. In Italia, poi, partecipa alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi, condotta proprio da Simona Ventura. Torna nei panni di inviato nel 2010 e come concorrente ancora nel 2012.

Al cinema, inoltre, appare anche in Natale a Beverly Hills e nel 2018 a Ballando con le stelle come ballerino per una notte. Come dicevamo, però, non abbiamo informazioni in merito alla sua dipartita. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. In molti, però, sotto il post della Ventura hanno lasciato messaggi pieni di dolore. Tra i primi, per esempio, Elisabetta Gregoraci e il giornalista Santo Pirrotta. Un pensiero, inoltre, gli è stato rivolto anche da parte di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

