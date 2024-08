In queste ultime ore è stata diffusa la triste notizia in base alla quale il tiktoker e influencer Enzo Bondi, conosciuto sui social come Kaiserjny, è morto all’età di soli 40 anni.

Enzo Bondi è morto a 40 anni

In queste ore è stata diffusa una notizia molto triste e che ha colpito tutti i fan del tiktoker Kaiserjny. diverse testate giornalistiche, come per esempio SkyTG24 e Roma Today, hanno rivelato che l’influencer Enzo Bondi (suo vero nome) è stato trovato morto all’età di 40 anni.

Forse non tutti lo conoscono ma il volto dei social era molto amato soprattutto da chi segue lo sport e il calcio. Nei suoi video infatti l’influencer commentava varie notizie provenienti dal settore calcistico. Molto noti, inoltre, i suoi quiz fatti alla moglie e i commenti divertenti sul fantacalcio.

Stando alla ricostruzione riportata da vari siti Enzo Bondi è stato rinvenuto senza vita nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto 2024, in strada, sul Lungotevere Dante: “A segnalare la presenza di un corpo sul marciapiede i passanti che hanno chiamato il 118. Era solo. Sul corpo non avrebbero trovato segni di violenza dopo un primo esame del medico legale. Non è esclusa l’ipotesi di un malore“.

Ad ogni modo, per togliere qualsiasi dubbio sulle cause della morte, pare abbiano portato la salma all’obitorio di Tor Vergata. Noi di Novella 2000 porgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti i famigliari di Enzo, in arte Kaiserjny, e rimaniamo a disposizione per qualsiasi aggiornamento in merito alla sua dipartita.

Sui social tantissimi fan hanno commentato con messaggi colmi di dispiacere per tale perdita. “Ciao Enzo, riposa in pace. Non abbiamo parole. Continua a tifare la nostra Roma da lassù“, scrive qualcuno. O ancora: “Riposa in pace, ti seguivo ogni tanto per la passione che mettevi e perché mi facevi fare 2 risate. Adesso sei con altri miei amici e parenti. Tifa Roma da lassù“.

Enzo Bondi, conosciuto anche come Kaiserjny, lascia la moglie e due figli piccoli, che portava spesso alla Stadio e coinvolgeva a volte nella creazione dei video.