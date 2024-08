Mentre sono in vacanza in Puglia, Emanuel Lo e Giorgia mostrano ai loro fan il loro amore e hanno pubblicato foto bollenti

Periodo di vacanze per Emanuel Lo e Giorgia, la coppia amatissima dagli italiani. Il ballerino e la cantante si sono concessi un periodo per loro al mare e hanno pubblicato sui social degli scatti bollenti mentre sono al mare. Tanti i commenti di apprezzamento.

Gli scatti hot di Emanuel Lo e Giorgia in vacanza

In attesa di tornare a lavoro (lui in sala di danza e lei in studio di registrazione e sui palchi) Emanuel Lo e Giorgia si sono presi un po’ di ferie. La coppia è in vacanza in Puglia, ma continua comunque a tenere compagnia ai fan con varie foto e vari video dei giorni che stanno passando insieme.

Non è quindi sfuggito agli utenti l’ultimo post che i due hanno condiviso sui propri profili Instagram mentre si trovano in una grotta, probabilmente in escursione. Emanuel Lo e Giorgia si sono fotografati mentre si scambiano baci bollenti e mostrano di essere sempre innamorati come il primo giorno.

Tanti sono stati i commenti di apprezzamento. “Mamma mia che belli, siete il vero amore! Siete meravigliosi, vi auguro sempre tanta felicità. Buone meritate vacanze”, ha scritto una fan della coppia. “L’amore più bello e puro che c’è”, scrive un’altra. E non sono mancati anche i like da personaggi famosi. Insomma i due non passano certo inosservati e, come ogni anno, infuocano l’estate con i loro scatti.

Ma cosa c’è nel futuro lavorativo di Emanuel Lo e Giorgia? Per la cantante i fan si aspettano nuove canzoni e ovviamente ospitate ad Amici dove spesso va in veste di giudice per le gare di canto. E parlando proprio di Amici, per Emanuel Lo ancora non abbiamo ufficialità di un ritorno. Sì perché alcune indiscrezioni dicono che sulla cattedra del ballo si siederà Adriano Bettinelli. Se così fosse, andrebbe a sostituire uno tra Emanuel appunto e Raimondo Todaro.