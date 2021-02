1 Mario Ermito e Myriam Catania hanno una relazione?

Qualche tempo fa vi avevamo parlato di un’indiscrezione lanciata da Matilde Brandi. Durante una chiacchierata a Casa Chi, infatti, aveva detto che tra due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 era scattato l’amore. Fino a questo momento si sapeva soltanto il nome di lui. Oggi, però, sappiamo anche quello dell’altra persona convolta o almeno così pare. Stiamo parlando di Mario Ermito e Myriam Catania, i quali avrebbero una relazione.

A rivelarlo in anteprima ci ha pensato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Si tratterebbe di un qualcosa nato dietro le quinte del reality di Canale 5. Questo perché i due hanno vissuto nella Casa in momenti diversi. Quando l’attore era dentro, infatti, la doppiatrice era già uscita da diverse settimane. La soluzione più plausibile, quindi, è che riguarda un loro incontro in studio. La situazione, sempre se fosse confermata, farebbe rimanere tutti di stucco.

Se Mario Ermito è single, lo stesso non si può dire di Miriam Catania, la quale ha una relazione con il francese Quentin Kammermann. Insieme, inoltre, hanno anche un bambino che si chiama Jacques, nato nel 2017. Insomma, una storia molto complicata, sempre se fosse vera e accertata al cento per cento, che sarebbe dovuta rimanere segreta per tutti i motivi appena elencati. Ma le notizie non finiscono qui.

Secondo il sito citato poc’anzi, infatti, tutti gli ex concorrenti da Matilde Brandi in poi, infatti, sembra siano a conoscenza del segreto. Per ora si tratta solo di un gossip e nulla più. Tuttavia il rumor potrebbe farsi sempre più insistente e prima o poi Mario e Myriam potrebbero uscire allo scoperto. Tutto quello che possiamo far, ad oggi, è solo aspettare eventuali conferme o smentite dai diretti interessati.

Nel frattempo vi consigliamo di continuare a seguirci per non perdervi nessuna news sulla presunta relazione tra Mario Ermito e Myriam Catania e non solo.