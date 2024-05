Myrta Merlino ha sentito Fedez al telefono e rivela cosa si sono detti

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Maggio 2024

Fedez

Myrta Merlino, durante una recente puntata di Pomeriggio Cinque, ha rivelato di aver sentito Fedez per chiedergli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Myrta Merlino e il messaggio a Fedez

Qualche giorno fa si erano diffuse delle indiscrezioni sullo stato di salute di Fedez. Anche Myrta Merlino ne aveva parlato a Pomeriggio Cinque, evidenziando il rumor sul suo presunto ricovero in ospedale e il post Instagram pubblicato dal rapper stesso:

“Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma niente di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”.

Nella puntata di lunedì 20 maggio 2024 Myrta Merlino è tornata ad affrontare l’argomento rivelando qualcosa di inaspettato. La conduttrice del talk show pomeridiano di Canale 5, infatti, dopo il servizio mandato in onda ha rivelato di aver scritto un messaggio a Federico:

“Oggi hanno detto di tutto sulla sua salute. Poi è uscita anche un’Ansa secondo la quale sarebbe stato portato anche al Pronto Soccorso. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Allora, devo dire che mi ero preoccupata.

Poi io gli ho mandato un messaggio e lui stesso mi ha risposto che andava tutto bene. Tutto il chiacchiericcio è nato perché lui ha disdetto una partecipazione televisiva. Le malelingue dicevano che l’annullamento era dovuto alla storia con Cristiano Iovino“.

Fedez le ha risposto, dunque, assicurandola che andava tutto bene. Il dialogo con gli opinionisti in studio, perciò, si è concentrato sullo stress che sta vivendo da alcune settimane il cantante e sulla vita definita “spericolata” che starebbe vivendo. La cosa importante, però, è che Federico si stia riprendendo così da potersi concentrare sui figli e sulla sua carriera.

Siamo sicuri infatti che quest’estate rilascerà un nuovo tormentone estivo, anche se al momento non abbiamo molte informazioni in merito. Seguiteci per non perdervi tutti gli aggiornamenti.