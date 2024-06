Nadia Toffa avrebbe compiuto 45 anni: il dolce augurio del collega e amico Giulio Golia (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Giugno 2024

Le Iene

A distanza di alcuni anni dalla triste scomparsa di Nadia Toffa, nella giornata di ieri un suo collega de Le Iene ha voluto farle gli auguri in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno.

Gli auguri a Nadia Toffa

La sua lotta contro il tumore ha avuto inizio alla fine del 2017 e nel corso del successivo anno e mezzo ha continuato a lavorare facendo apparizioni a Le Iene e in altri programmi Mediaset. A Verissimo infatti ha spesso parlato della sua malattia fino a quando, purtroppo, Nadia Toffa è deceduta il 13 agosto 2019 all’età di 40 anni.

Un lutto che ha colpito tutto il mondo dello spettacolo perché la Toffa era molto amata nell’ambiente e per tale ragione è stata ricordata più volte dai colleghi. Ricordiamo, per esempio, la commozione di Federica Panicucci a Mattino Cinque ma anche di tutti i suoi colleghi a Le Iene, che per anni hanno lavorato accanto all’inviata e poi conduttrice dello show.

Ieri Nadia Toffa avrebbe compiuto 45 anni e per tale ragione il suo grande amico e collega Giulio Golia ha voluto scriverle una dedica sui social. Qui sotto possiamo vedere una foto che li ritrae insieme durante una puntata del programma di Italia 1 e nella descrizione leggiamo: “Auguri piccoletta, ovunque tu sia“. Un messaggio che ha commosso tutti i suoi fan e altri vip, come per esempio Sergio Friscia.

Gli auguri a Nadia Toffa da parte di Giulio Golia

Anche noi di Novella 2000 ci stringiamo intorno agli amici e ai famigliari di Nadia nel ricordo di una grande professionista e donna. Siamo inoltre sicuri che, con l’avvicinarsi dell’anniversario della sua triste scomparsa, arriveranno tantissimi post che continueranno a far vivere la Toffa nei cuori e nelle menti di tutti. Continuate a seguirci per non perdervi tutti gli aggiornamenti.