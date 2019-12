Nadia Toffa: la mamma svela nuovi retroscena sulla Iena prima della morte

1 In una lunga intervista, la mamma di Nadia Toffa svela nuovi retroscena su sua figlia, prima della morte

Sono ormai passati già alcuni mesi da quando Nadia Toffa è morta. Come è tristemente noto, l’ex Iena di Italia 1 si è spenta dopo una lunghissima malattia, che col passare del tempo l’ha prosciugata. Ciò nonostante, fino alla fine, la conduttrice, da sempre nel cuore del pubblico, ha lottato con tutte le sue forze, non perdendo mai il bellissimo sorriso che la contraddistingueva. Il web, nel mentre, ha sostenuto passo dopo passo Nadia, e la sua perdita ha sconvolto gli utenti, che si sono uniti nell’inviare tantissimo affetto alla famiglia. Adesso, a parlare è la mamma della Toffa, Margherita, che in una lunghissima intervista ha svelato nuovi ed inediti retroscena su sua figlia, prima della morte. Scopriamo le sue dichiarazioni in merito.

È stato un lungo e tortuoso cammino quello di Nadia Toffa. Il celebre volto de Le Iene già da molti mesi prima della sua scomparsa aveva scoperto di essere gravemente malata. A quel punto la conduttrice ha iniziato una serie di cure, e nonostante una prima apparente vittoria iniziale, il male è tornato a farsi largo nella vita di Nadia, che a quel punto, pur non arrendendosi mai, non ha potuto fare altro che accettare il suo destino. Nel mentre, però, fino alla fine la Toffa ha inviato messaggi di positività e speranza, che ancora oggi sono di grande esempio per la società. Poi, lo scorso 13 agosto la tragica notizia della morte, che ha lascato senza fiato il web e i social, che si sono uniti nel ricordare affettuosamente la Iena.

Adesso, a diversi mesi dalla sua scomparsa della conduttrice, a parlare è la mamma di Nadia Toffa, che svela nuovi retroscena risalenti ai momenti prima della morte di sua figlia. Scopriamo le parole di Margherita in merito, che racconta anche come trascorrerà quest’anno il Natale.