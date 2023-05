NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Maggio 2023

I Vip festeggiano la vittoria dello Scudetto del Napoli

Ieri sera, dopo ben 33 anni, il Napoli è tornato a vincere lo Scudetto, e naturalmente sono partiti i festeggiamenti, che sono andati avanti per tutta la notte. Già da settimane la città si stava preparando a questo atteso evento, e nelle ultime ore i tifosi sono scesi per le vie del centro per celebrare questo avvenimento.

Sui social nel mentre a festeggiare la vittoria del Napoli sono stati anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo.

I Vip, napoletani e non, hanno gioito per questo traguardo storico e in molti hanno condiviso scatti dei festeggiamenti.

Andiamo a scoprire dunque i post delle celebrità.

Stefano De Martino festeggia la vittoria dello Scudetto del Napoli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Uno tra i primi a festeggiare la vittoria del Napoli è stato Stefano De Martino.

Il conduttore già nel corso della puntata del suo programma Bar Stella ha esultato per lo Scudetto.

In seguito Stefano si è mostrato su Instagram mentre festeggiava.

