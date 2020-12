1 Durante la diretta del GF Vip 5, Natalia Paragoni pubblica sui social un commento sospetto: è attacco agli autori del reality?

Si avvicina il Natale, e per i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 nelle prossime ore arriveranno gradite sorprese da parte di familiari e amici. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che ha portato Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, al centro dell’attenzione, per via di un commento che pare sia indirizzato proprio agli autori del reality. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo tutto quello che è accaduto. Nel corso dell’ultima diretta, Alfonso Signorini ha iniziato a mostrare ai Vipponi alcuni videomessaggi di auguri da parte dei loro parenti. Tuttavia il conduttore fin da subito ha precisato che non tutti i filmati sarebbero stati mostrati in quel momento e che nei prossimi giorni i concorrenti avranno modo di ricevere una sorpresa sia da familiari e amici, ma anche dai rispettivi partner.

Quando è stata la volta di Andrea Zelletta, all’ex tronista di Uomini e Donne è stato mostrato un filmato da parte dei suoi genitori, che naturalmente ha emozionato il deejay. La clip di Natalia Paragoni dunque, che senza dubbio sarà stata inviata agli autori, non è stata ancora mostrata e a quel punto la blogger ha scritto su Instagram un commento che ha lasciato perplesso il web, e che pare sia indirizzato proprio al programma. L’ex corteggiatrice ha infatti affermato:

“Non ho più parole”.

Cosa avrà voluto insinuare dunque Natalia Paragoni? Che la fidanzata di Andrea Zelletta abbia voluto attaccare il Grande Fratello Vip 5 per non aver mostrato al deejay il suo filmato di auguri? Senza dubbio però, se così fosse, nelle prossime ore, come preannunciato da Alfonso Signorini, l’ex tronista avrò modo di avere una gradita sorpresa da parte della sua compagna.