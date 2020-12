3 Grande Fratello Vip: Natalia Paragoni fa uno strano regalo di Natale ad Andrea Zelletta

Un Natale molto particolare quello di Andrea Zelletta nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo il consueto pranzo, gli autori hanno dato la possibilità ai ragazzi di scartare i regali inviati dai parenti. Uno, in particolare, ha suscitato grande interesse: quello di Natalia Paragoni. La fidanzata di Andrea Zelletta, infatti, ha inviato la scatola di un anello precedentemente regalatole da lui, con dentro una boccetta di profumo vuota. Presumibilmente il profumo dovrebbe essere proprio quello che Natalia porta di solito. Insieme a tutto questo, c’è stato anche un bigliettino, che Andrea ha letto:

“Buon Natale dalla tua ragazza, spero che tu possa essere sereno per questo tuo Natale. A presto”

Il criptico regalo di Natalia per Andrea Zelletta.#GFVIP pic.twitter.com/D8wQwpkfOG — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 25, 2020

Il messaggio ha lasciato tutti di stucco e, da molti, è stato considerato di cattivo gusto. In effetti, quale è il motivo di questo gesto? Cosa c’è dietro? Inviare un profumo vuoto non è stato visto come un bel pensiero. Gli inquilini del Grande Fratello Vip, infatti, hanno poi commentato l’accaduto. Ma come mai Natalia si è comportata così? Sui social è trapelata la vera causa del suo gesto.

