Natalia Paragoni al GF Vip? Andrea Zelletta svela come reagirebbe

1 Natalia Paragoni in un reality?

Una delle coppie più belle e amate tra quella nate a Uomini e Donne è senza dubbio quella formata da Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. I due come ben sappiamo si sono innamorati poco più di due anni fa proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi, e da allora non si sono più separati. Ancora oggi la loro storia prosegue senza intoppi, e i fan attendono già con ansia il momento in cui i due decideranno di compiere il passo successivo. Lo stesso Andrea infatti ha dichiarato di vedere Natalia come la madre dei suoi figli, e nonostante attualmente le nozze non rientrino nei progetti imminenti della coppia, in futuro il deejay e l’influencer potrebbero decidere di unirsi in matrimonio.

Nel mentre in queste ore proprio Zelletta si è raccontato al nuovo numero del magazine di Uomini e Donne. Nel corso della chiacchierata l’ex tronista del dating show ha svelato come reagirebbe se la sua Natalia dovesse partecipare al GF Vip, così come accaduto a lui qualche mese fa. Attualmente precisiamo si tratta solo ed esclusivamente di ipotesi. Gli autori del reality infatti non hanno puntato gli occhi sulla fidanzata del deejay per la prossima edizione, anche se non è da escludere in futuro un’ipotetica partecipazione.

Ma come reagirebbe Andrea Zelletta se Natalia Paragoni partecipasse al GF Vip? L’ex tronista ammette che non vieterebbe alla sua compagna di mettersi alla prova con questa esperienza, nonostante sentirebbe moltissimo la sua mancanza. Ma non solo. Il deejay infatti ha racconta che nei mesi di reclusione all’interno della casa non sono mancati momenti difficili, tuttavia rifarebbe tutto da capo. La partecipazione al reality ha infatti fatto capire ancora di più ad Andrea quanto in realtà tenga a Natalia e alla loro quotidianità.

Come se non bastasse qualche giorno fa, nel corso di un’altra intervista, Zelletta ha parlato anche della possibilità di prendere parte insieme alla Paragoni a Temptation Island. Rivediamo le sue dichiarazioni a riguardo.