Chi è Andrea Zelletta? Età, altezza, Natalia Paragoni, scelta e Instagram

Chi è Andrea Zelletta: età, altezza, la storia con Natalia Paragoni, alla scelta a Uomini e Donne, e dove seguirlo su Instagram e sui social.

Chi è Andrea Zelletta

Nome e Cognome: Andrea Zelletta

Data di nascita: 2 luglio 1994

Luogo di Nascita: Taranto

Età: 26 anni

Altezza: 1,78 m

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: modello, deejay e influencer

Fidanzato: Andrea è fidanzato con Natalia Paragoni

Figli: Andrea non ha figli

Tatuaggi: Andrea ha diversi tatuaggi: il nome “Alessia” sul polso, dedicato a sua sorella, ha poi vari simboli, decorazioni, motivi maori che gli ricoprono le braccia.(fonte: chiecosa.it)

Profilo Instagram: @iamandreazelletta

Biografia, età, altezza e vita privata

Andrea Zelletta nasce a Taranto il 2 luglio 1994. La sua età è dunque pari a 26 anni, mentre la sua altezza è 1,78 m. Della sua vita privata sappiamo che fin da ragazzo il deejay è molto legato alla sua famiglia, in particolare a sua sorella Alessia, alla quale ha anche dedicato un tatuaggio. Si dichiara un ragazzo genuino ma allo stesso tempo molto permaloso, determinato e testardo.

Zelletta ha lavorato anche modello, sfilando spesso per alcuni importanti brand, tra i quali Armani, Dolce & Gabbana e Guess. Come se non bastasse in passato ha anche giocato a calcio a livello professionistico, in una squadra di Serie D. Quando però Andrea ha deciso di dare una svolta alla sua vita e di trasferirsi a Milano ha scelto di appendere le scarpette da calcio al chiodo, per dedicarsi alla carriera da modello e allo stesso tempo iniziando a dedicarsi alla palestra e al fitness.

A gennaio 2019 Andrea Zelletta capisce di essere pronto ad avere una storia seria e per questo decide di partecipare a Uomini e Donne, in qualità di tronista del dating show di Maria De Filippi.

La scelta di Andrea Zelletta a Uomini e Donne: la fidanzata Natalia Paragoni

Fin dal suo arrivo a Uomini e Donne, Andrea Zelletta decide di mettersi in gioco senza filtri, venendo immediatamente conquistato da Natalia Paragoni, ora sua attuale fidanzata. La corteggiatrice tuttavia siede nel parterre di pretendenti di Ivan Gonzalez, a sua volta affascinato dalla blogger.

All’arrivo del modello in studio però la stessa Natalia inizia a ripensare al suo percorso col tronista spagnolo, e al momento della scelta capisce di essere fortemente attratta da Andrea. La Paragoni così inizia un nuovo percorso con Zelletta, che tra altri e bassi prosegue fino alla fine. Il deejay porta così la corteggiatrice al momento della scelta, e a quel punto, avendo capito di provare un forte sentimento, decide di tornare a casa proprio con lei.

Inizia così la bellissima storia d’amore tra Andrea e Natalia, che va avanti senza problemi o intoppi. Poche settimane dopo la scelta a Uomini e Donne, Zelletta e la fidanzata iniziano anche una convivenza, e nonostante al momento non si sentano ancora pronti a compiere il passo successivo, la coppia parla già di matrimonio e dell’idea di avere un figlio.

Andrea e Natalia verso il matrimonio

Queste le parole dell’ex tronista durante un’intervista per DiPiù Tv:

“DAVANTI ALLE TELECAMERE DI CANALE 5 HO TROVATO LA DONNA DELLA MIA VITA: NATALIA. UNA RAGAZZA QUASI DI ALTRI TEMPI, SEMPLICE E GRINTOSA INSIEME. ANCHE LEI FA LA MODELLA, MA HA STUDIATO DA ESTETISTA E ORA È ANCHE INFLUENCER SU INTERNET, DOVE DÀ CONSIGLI DI BELLEZZA. TRA NOI C’È UN RAPPORTO VERO, PROFONDO. CI PIACEREBBE SPOSARCI E AVERE PRESTO ANCHE UN BAMBINO […] CREDIAMO MOLTISSIMO NEL NOSTRO AMORE NATO DAVANTI ALLE TELECAMERE. ANZI, ALLE NOSTRE NOZZE INVITEREMO PURE MARIA DE FILIPPI, ALLA QUALE DOBBIAMO TANTO. FORSE TUTTO”.

Ha detto Zelletta sulla sua fidanzata. Come se non bastasse, Natalia Paragoni è stata protagonista di un cattivissimo scherzo de Le Iene, durante il quale ha creduto che Andrea Zelletta l’avesse tradita. La reazione dell’ex corteggiatrice ha fatto capire quanto in realtà i due siano innamorati e legati, e nulla sembrerebbe scalfire la loro serenità.

Andrea Zelletta Instagram e social

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Andrea Zelletta tramite social, possono seguire l’ex tronista di Uomini e Donne attraverso la sua pagina ufficiale Instagram.

Il deejay e modello è già seguito da oltre 510 mila followers, e certamente nelle prossime settimane avrà modo di farsi conoscere ed apprezzare ancora di più.

Andrea su Instagram ama tenere aggiornati i fan sulla sua vita privata, sulla sua storia con Natalia Paragoni, e anche sulla sua carriera, svelando passo dopo passo tutti i traguardi raggiunti.

Non mancheranno senza dubbio anche scatti dalla sua esperienza al Grande Fratello Vip 5. Come se la caverà Andrea Zelletta nella casa più spiata d’Italia? Non resta che attendere il 14 settembre per scoprirlo.

Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 5

Parte lunedì 14 settembre il Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini ancora una volta torna a prendere in mano le redini della trasmissione, venendo affiancato da Antonella Elia e da Pupo. Nel cast di concorrenti, formato da ben 21 Vip, troviamo anche il nome di Andrea Zelletta, pronto a mettersi in gioco con questa nuova ed inedita opportunità. Ma perché il deejay ha deciso di partecipare al programma? Ecco cosa svela lui a Tv Sorrisi & Canzoni:

“Perché partecipo? Per vincere e per misurare la mia capacità di sopportazione e tolleranza. Mi mancherà l’abitudine di guadare il cellulare, ma non mi spaventa nulla. Sono una persona aperta al dialogo e al confronto, so essere indifferente con le persone che non ammiro e apprezzo. Il disagio che più temo però è quello di avere sempre il microfono. Perché voglio vincere? È l’unica cosa che conta. Non sono nato per stare in panchina ma per giocare da titolare”.

Poche prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta ha dovuto salutare la sua Natalia Paragoni, che non vedrà per diverse settimane. Così, poco dopo l’addio, l’ex corteggiatrice ha scritto sui social una bellissima dedica al suo compagno, postando anche un dolcissimo video dei loro momenti più belli insieme. Queste le dichiarazioni di Natalia:

“[…] Questa mattina ci siamo salutati con qualche lacrima ma pronti per una nuova avventura che comunque ci porterà ad uscirne fuori più forti di prima. Sempre con te. I love you my Little prince”.

Scopriamo adesso gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5 oltre ad Andrea Zelletta.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Oltre ad Andrea Zelletta a partecipare al Grande Fratello Vip 5 ci sono altri 20 concorrenti.

Ecco di chi si tratta:

Il percorso di Andrea al GF Vip

Settimana 1

Nel corso della prima settimana della messa in onda del GF Vip, per quanto riguarda Andrea Zelletta non c’è nulla di rilevante da registrare. Il ragazzo si sta relazionando con i suoi compagni e ha legato molto con Enock e Pierpaolo Pretelli.

Settimana 2

Una seconda settimana trascorsa tra alti e bassi per Andrea. L’ex tronista, infatti, ha dichiarato di sentirsi spesso fuori luogo ed è stato così supportato dai suoi amici nella Casa.

Settimana 3

Zelletta, parlando con i suoi compagni ha confidato come per lui possa risultare impossibile, in futuro, fare Ballando con le Stelle e ne rivela la sua teoria. Ma non solo. Alcune complimenti di Andrea su Matilde Brandi hanno portato Natalia a dire la sua su Instagram. Nel frattempo i social si sono scatenati contro Andrea Zelletta a causa di alcune foto che si sono diffuse in seguito alle parole dette riguardo alla madre e alla loro situazione economica.



Settimana 4

Durante una chiacchierata in casa, Zelletta avrebbe ammesso di aver avuto il Covid durante il lockdown e ne ha rilevato i sintomi. Intanto una doccia sexy dell’ex tronista ha infiammato i social. A far scatenare il popolo del web ci ha pensato anche una battuta di Andrea a Matilde che ha letteralmente fatto sognare i fan! In seguito però, Twitter si è infiammato contro Zelletta a causa di una battuta sulle donne. Zelletta ha offeso Francesca, difesa da Zorzi.

Settimana 5

I numerosi attacchi del web hanno portato Natalia ad intervenire più volte sui social a difesa di Andrea nel corso di questa settimana. Gli utenti però non si fermano e vorrebbero organizzare un aereo sfottò contro di lui, al contempo convinto di piacere molto al pubblico, da paragonarsi a Zorzi. Andrea non ha gradito lo scherzo di Tommaso a Oppini e oltre ad essersi sfogato con i suoi compagni di stanza, è poi sbottato in seguito. Andrea è parso infastidito anche dal comportamento di Maria Teresa. Intanto Natalia è tornata ad attaccare Zorzi, accusandolo di complotto ai danni del suo fidanzato. A rispondere la sorella di Tommaso.

Settimana 6

Zelletta ha avuto uno scontro con Francesca Pepe. Intanto fuori dalla Casa è spuntata fuori un suo presunto flirt, nato mentre stava con Natalia. Intanto sempre Zelletta dopo il messaggio di Matilde si è trovato d’accordo con quest’ultima, anche se ha trovato un po’ esagerate le parole che ha riservato a Guenda.

Nella puntata di venerdì 23 ottobre, Andrea ha scoperto il gossip sul suo conto e ha avuto un confronto duro con Alice Fabbrica. A replicare a quest’ultima ci ha pensato anche Natalia, la fidanzata di Zelletta.

Settimana 7

Andrea in data 29/10 ha lasciato momentaneamente la casa del GF Vip per motivi personali. In tanti si stanno chiedendo il perché l’ex tronista abbia abbandonato improvvisamente il reality. Intanto sono emerse le presunte ragioni. Dopo quasi due giorni interi fuori dalla Casa, in data 31 ottobre, Andrea ha fatto ritorno dai suoi compagni. A poco dal suo ingresso in Casa, sembrerebbe che Zelletta abbia mentito sulla sua uscita e infranto il regolamento.

Oltre ad aver rivelato che Cristiano Ronaldo ha avuto il Covid, Zelletta ha anche spoilerato l’ingresso di Selvaggia Roma nella Casa. Intanto da fuori Francesca Pepe continua a punzecchiarlo.

Settimana 8

Andrea Zelletta, a differenza di Paolo Brosio, non ha subito alcun provvedimento disciplinare, dopo le rivelazioni. Questo ha fatto molto arrabbiare il giornalista e il web. Intanto da fuori Natalia ha parlato del suo fidanzato e lo difende dagli attacchi. Ad intervenire poi è stata la sorella di Zorzi.

A seguito di quanto accaduto con i vari spoiler, Zelletta riceverà un provvedimento disciplinare. In chiacchierata con alcuni vipponi, Andrea ha svelato i nomi degli altri ex tronisti di Uomini e Donne che hanno fatto i provini, ma sono stati scartati.

Per aver violato il regolamento, il Grande Fratello ha mandato in nomination Andrea Zelletta, il quale poi si è sfogato in lacrime (al termine della puntata del 6 novembre 2020). Per tutta la settimana, Andrea ha vissuto momenti di alti e bassi.

Settimana 9 e 10

Tramite alcune urla dei fan fuori la Casa, Zelletta ha scoperto che Tommaso Zorzi l’ha nominato. Durante il gioco della bottiglia Andrea si è messo in gioco insieme agli altri vipponi.

Dopo il salvataggio a catena deciso dal GF Vip, Andrea si è molto arrabbiato con Pierpaolo, che ha preferito Patrizia a lui.

Ciò ha scatenato una violenta lite tra i due, con Pretelli che ha minacciato di abbandonare. Sempre Andrea è stato protagonista di un episodio che ha fatto infuriare il web insieme a Francesco.

Selvaggia, intanto, ha lasciato intendere di conoscere un segreto di Zelletta, mentre Natalia ha parlato di un retroscena che vede protagonista il suo fidanzato Andrea e Giulia Salemi.

Settimana 11

L’ex tronista ha fatto una richiesta particolare al GF. Zelletta ha rivelato un particolare segreto della Contessa. Con Giulia e Dayane, Andrea ha organizzato uno scherzo ai danni di Enock.

Nel corso della settimana Giulio Raselli ha sollevato delle critiche contro Andrea.

Settimana 12

L’arrivo di Malgioglio ha portato una ventata di aria fresca in casa. Durante una chiacchierata Cristiano ha dato un consiglio ad Andrea Zelletta, che però ha fatto infuriare i fan.

Intanto Andrea Zelletta dopo la telefonata ricevuta da prassi (che riguarda la scelta circa il proseguimento del proprio cammino nel programma) è parso piuttosto pensieroso, ma ha deciso comunque di restare nella Casa. Dopo la nomination riservata a Selvaggia, Andrea ha litigato con l’influencer.

Zelletta ha ripreso proprio la Roma per una sua frase.

Settimana 13

Stizzito per la nomination ricevuta, Zelletta ha risposto male agli autori che l’hanno invitato ad indossare il microfono. Nell’attrito tra Dayane e Stefania, si è schierato dalla parte di quest’ultimo, ma non ha mancato occasione di attaccare anche Rosalinda che, appena verrà a conoscenza delle sue parole, potrebbe restarci male.

Nel corso della settimana, Andrea ha rivelato di aver violato il regolamento a Uomini e Donne. Tra l’altro il concorrente non ha gradito il comportamento di Giacomo Urtis.

Settimana 14

Un video di Andrea Zelletta ha fatto il giro del web. Qui per scoprire di cosa si tratta. Selvaggia ha confessato che in realtà non era interessata a Pierpaolo ma ad Andrea.

Il balletto tra Andrea, Giulia e Rosalinda ha provocato la battuta di Zorzi, una frecciatina a Natalia. In puntata Signorini ha scambiato Zelletta per Damante.

Settimana 15

Zelletta ha fatto un gesto carino nei confronti della sua fidanzata per il compleanno. Lei ha risposto in modo molto affettuoso sui social.

La doccia fredda per Andrea è giunta il giorno di Natale, quando quest’ultimo ha ricevuto uno strano regalo dalla sua fidanzata, che l’ha mandato totalmente in crisi. Visti i numerosi gossip, Natalia ha deciso di intervenire. Intanto Zelletta ha ammesso di essere intellettualmente innamorato di Tommaso.

Sui social sembrerebbe che Enock abbia lanciato una frecciatina nei confronti di Andrea Zelletta.

Settimana 16

Per l’ennesima volta (dopo Signorini) il GF Vip ha scambiato Zelletta per un altro concorrente. Se nel primo caso è successo con Damante, stavolta è capitato con Zenga. Secondo le anticipazioni, Natalia è pronta per un confronto con Andrea.

Andrea durante la diretta ha scoperto che Dayane ha sganciato una bomba su di lui e la sua fidanzata e ha parlato di un presunto tradimento. Se inizialmente Natalia ha negato e Zelletta ha confessato di essere al corrente di alcune cose, successivamente l’ex tronista si è sfogato duramente, ammettendo di aver mentito su qualcosa. Tra l’altro Zelletta ha ammesso che se mai queste dicerie dovessero essere vere sarà costretto a prendere una decisione drastica.

Dayane si è sentita in colpa per aver fatto delle rivelazioni e si è sfogata in lacrime, minacciando di andare via. Andrea ha parlato con lei e l’ha convinta a non abbandonare. L’ha rimproverata per la leggerezza.

Intanto sui social Natalia ha condiviso un video intimo e piuttosto piccante con Zelletta, che non aveva mai mostrato. Infine durante Capodanno c’è stato il bacio sotto al vischio tra Andrea e Tommaso. L’influencer non si è lasciato scappare un commento nei suoi confronti.

Settimana 17 e 18

Dopo la diffida di Natalia al programma, la sorella di Andrea Zelletta si è sfogata sui social. In settimana l’ex tronista ha scritto una lettera con qualche errore grammaticale di troppo!

Natalia Paragoni, intanto, si è detta contraria al prolungamento.

Settimana 19

Dopo la notizia del prolungamento Andrea si è scagliato, in modo assai duro, contro gli autori: il modello vorrebbe chiarezza da parte loro e ha mostrato i primi segni di cedimento.

Intanto il GF ha dato la possibilità ai vipponi di parlare con i familiari e Natalia ha avuto modo di avere una conversazione con Andrea. La Paragoni ha rivelato parte di ciò che si sono detti.

Una rivelazione di Andrea sui suoi pantaloni ha scatenato una polemica sul web.

Settimana 20

Andrea Zelletta continua il suo percorso nel programma e si sta giocando la finale, dato che è stato prescelto come papabile finalista. L’ex tronista si trova a scontrarsi con il suo amico Pierpaolo. Chi avrà la meglio?

Sfumata la prima chance di raggiungere la finale, Andrea si è sfogato in giardino e in lacrime ha avuto un lungo sfogo. Il modello ha confessato di voler tornare a casa ed ha avuto qualcosa da recriminare su Maria Teresa, con la quale ha poi chiarito il diverbio.

Zelletta ha confessato di aver incontrato (nel dietro le quinte dello studio) Alba Parietti. Sui social si è sollevata una polemica.

Settimana 21

Andrea ha avuto qualche dubbio circa l’ingresso di Alda D’Eusanio in Casa, per quanto riguarda le tempistiche e ha esposto le sue perplessità a Tommaso.

Il lutto che ha colpito Dayane ha portato Zelletta ad avvicinarsi a lei come mai prima d’ora. Il gieffino le ha regalato anche un porta fortuna.

In settimana Andrea ha ricevuto anche degli aerei molto carini da parte dei suoi fan e la sorpresa di suo papà. Proprio in puntata Zelletta ha scoperto gli apprezzamenti fatti da sua sorella sui social verso Andrea Zenga. Domenica 7 febbraio Andrea è stato vittima di uno scherzo dei suoi compagni.

Settimana 22

Andrea Zelletta ha scoperto della nomination di Maria Teresa, sebbene quest’ultima sia andata in confessionale. Questo perché gli autori per errore hanno lasciato l’audio aperto. L’ex tronista ha ricambiato il suo voto.

Nel mentre dopo la puntata il gieffino ha avuto una conversazione piccante con alcuni vipponi.

Settimana 23

Su Zelletta è emerso il gossip che abbia ricevuto informazioni su come comportarsi dentro la Casa. Ma sarà davvero così? Intanto sempre il gieffino pare non aver gradito alcuni comportamenti di Dayane, ma non ha mai affrontato direttamente un confronto con lei.

Dopo la puntata di venerdì Zelletta ha discusso con Pierpaolo, poiché quest’ultimo non ha gradito un commento fatto nei confronti di Dayane.

Settimana 24

Zelletta nello scontro tra Dayane e Rosalinda ha preso le parti di quest’ultima.

Insieme agli altri vipponi per il compleanno di suo papà Andrea ha atteso la mezzanotte del 26 febbraio e ha deciso di fargli gli auguri in diretta.

Andrea Zelletta si gioca la vittoria finale, ma prima di questo deve affrontare il televoto contro Tommaso Zorzi. Riuscirà a spodestarlo?

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.