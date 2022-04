Il retroscena di Nathaly Caldonazzo

Quest’anno a partecipare al Grande Fratello Vip 6 come sappiamo è stata Nathaly Caldonazzo. L’attrice con i suoi modi di fare ha saputo conquistare una buona fetta di pubblico e si è messa in gioco senza filtri. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Con un post sui social infatti Nathaly ha svelato che mentre era reclusa all’interno della casa del GF Vip ha perso un suo carissimo amico. Ma non solo. La Caldonazzo ha raccontato di aver scoperto della morte di questa persona e lei vicina solo dopo la sua eliminazione. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Mentre ero nella casa del GF ho perso il mio migliore amico da sempre, un ragazzo raro meraviglioso che aveva il potere di farmi ridere tanto, di farmi stare bene, di sentirmi a casa in sua compagnia. L’ho saputo quando sono uscita e questa cosa mi ha gettato in una tristezza e un vuoto immenso… manchi Papo, manchi proprio tanto. Maledetto Covid ha portato via un vero fratello per me ed io ancora non me ne faccio una ragione… RIP spero di rivederti prima o poi, lo spero troppo”.

Qualche settimana fa intanto Nathaly Caldonazzo, durante un’ospitata all’Isola Party, si è duramente scagliata contro Alessandro Basciano, con il quale all’interno della casa del GF Vip ha avuto diversi scontri. Queste le sue parole a riguardo:

“Uno con cui proprio no è Alessandro Basciano, che poi prima della discussione avevamo un buon rapporto. È stato un po’ il mio Giuda della mia vita. Sai quelle persone che ti pugnalano alle spalle senza nessun motivo? È questa la cosa più deludente. Si rimane un gioco, però queste cose ti colpiscono nel profondo. Una cosa gratuita da una persona a cui ho voluto bene”, ha detto Nathaly Caldonazzo.“Abbiamo condiviso tanti momenti e poi questa pugnalata gratuita, è un dispiacere che va al di là di tutto. Questo mi ha ferito. Se vogliamo dare la giustificazione che fosse innamorato di qualcuno e che per questo si sia comportato così diamogliela. Anche se io sono stata innamorata e non mi sono comportata così”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.