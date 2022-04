Le parole di Davide Silvestri

Uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6 è stato senza dubbio Davide Silvestri. Con la sua ironia e la sua simpatia l’attore ha conquistato il cuore del pubblico, che l’ha portato fino alla finale, dove si è classificato al secondo posto. A oggi però Davide è tornato alla sua vita di sempre, e in queste ore ha rilasciato una lunga intervista su Rtl 102.5 News. Nel corso della chiacchierata Silvestri ha svelato quali Vipponi sente ancora dopo la fine del GF Vip 6. Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvu:

“Manila Nazzaro è una persona molto carina e splendida. Mi sono appoggiato su di lei più d’una volta, è una bella persona che sento ancora. Poi sento Barù, Katia Ricciarelli, quel pazzo di Alex Belli, Miriana Trevisan e Aldo Montano”.

Ma non solo. Successivamente Davide Silvestri svela anche come è stato per lui il ritorno alla normalità, e in merito ha affermato:

“Io sono tornato subito alla normalità. Sin dal giorno successivo alla mia uscita dalla Casa ho preso il mio furgoncino della birra e ho iniziato a consegnare. È stata una bella parentesi, ma volevo continuare con la mia attività di sempre. La cosa bella del Grande Fratello Vip è che, una volta uscito dalla Casa, apprezzi diversamente le cose della vita. Anche una doccia senza il costume e senza telecamere, ad esempio, è stupenda”.

Infine Davide Silvestri ha anche parlato della sua fidanzata Alessia Costantino e di come è stato il ricongiungimento dopo sei mesi di lontananza forzata:

“Pensavo di non poter reggere sei mesi lì dentro. Ce l’ho fatta, ma non nascondo che ho fatto davvero tanta fatica. Con Alessia è molto meglio di prima. Quando l’ho rivista è stato uno dei giorni più belli per me al GF Vip. È stato il top, è stato stupendo”.

