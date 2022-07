Nell’agenzia di Fabrizio Zampetti: qui dove i sogni si avverano

Fabrizio Zampetti e il suo studio: un luogo di pulizia estetica e della mente in cui far avverare i propri sogni più grandi

Fabrizio Zampetti, nella vita professionale, è un “House Hunter”, un cacciatore di case di prestigio per i clienti più esigenti che scelgono di vivere a Milano.

Efficienza e discrezione fanno parte del suo vocabolario, ma queste sono qualità comuni, intrinseche nel suo lavoro.

Quello che lo contraddistingue quanto gli inconfondibili abiti sartoriali del suo guardaroba lo si avverte non appena si mette piede nello studio della Zampetti immobili di pregio: sono l’empatia con cui ti accoglie e la pulizia che lo circonda, e non stiamo parlando di parquet tirato a lucido o scrivanie spolverate… Si parla di un ordine esteriore che richiama immediatamente una pulizia di pensiero.

Gli oggetti, sempre selezionati e mai banali, hanno un loro posto che non disturba, non creano “rumore” inutile. Così i protagonisti della scena sono le persone, i clienti che vengono accolti e ascoltati, e Fabrizio e il suo staff che si mettono in sintonia.

Non è un’agenzia immobiliare quella di Fabrizio Zampetti. È una boutique, dove le case vengono cercate su misura, tagliate sui sogni delle persone.

In fondo cos’è una casa, se non l’abito in cui dovremmo sentirci più liberi e a nostro agio?

a cura di Gianni Lorena

Novella 2000 © riproduzione riservata.