NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Maggio 2024

Eurovision 2024

Pochi istanti dopo aver vinto l’Eurovision Song Contest 2024, Nemo ha rotto accidentalmente il trofeo in diretta

Pochi minuti fa Nemo della Svizzera ha vinto l’Eurovision 2024. Durante la sua ultima esibizione però il cantante ha rotto accidentalmente il trofeo in diretta.

La gaffe di Nemo dopo la vittoria dell’Eurovision

Finalmente si è concluso ufficialmente l’Eurovision Song Contest 2024 e poco fa è stato eletto il vincitore di questa edizione. A trionfare è stato Nemo, rappresentante della Svizzera, che con la sua canzone The Code ha conquistato tutto il pubblico. Grande soddisfazione dunque per il giovane artista, che dopo essere stato eletto vincitore è tornato sul palco per ricantare nuovamente il suo brano. Prima di esibirsi però il cantante ha rilasciato un primo commento a caldo e dopo aver ringraziato tutti coloro che l’hanno votato ha affermato:

“Spero che questa manifestazione mantenga le sue promesse di pace e dignità per tutte le persone”.

Il vincitore dell’Eurovision 2024 ha così regalato al pubblico un’ultima performance, quando a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato. Al termine della sua esibizione, Nemo ha accidentalmente rotto il trofeo in diretta e ovviamente l’accaduto non è sfuggito agli occhi attenti del web.

Il giovane artista intanto si gode questo bellissimo momento e a lui facciamo le nostre sincere congratulazioni per la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2024.