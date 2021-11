2 Nicola Pisu dopo il GFVip

Ormai fuori dalla Casa del Grande Fratello VIP, dove ha resistito per quasi tre mesi, Nicola Pisu si è concesso ai microfoni di Novella 2000 per il numero in uscita domani. Il nostro Armando Sanchez lo ha interrogato sul suo dibattutissimo flirt con Miriana Trevisan, che prima lo ha ammaliato per poi ripensarci a pochi passi dalla sua eliminazione.

Per Nicola sembra che, superato l’innamoramento, sia intervenuta la lucidità a spazzare via le nebbie dei sentimenti, e ora tutto gli appaia più chiaro. Miriana – a suo dire – avrebbe giocato con il suo cuore, probabilmente perché non ancora pronta a concedersi a un altro uomo.

Ma la showgirl ha raccontato davvero tutta la verità, o forse – come qualcuno continua a suggerire – ha una storia fuori del reality? Intanto sentiamo come Nicola Pisu commenta la sua esperienza nel programma di Canale 5.

“Inizialmente avevo paura”, dice. “L’idea di affrontare il pubblico, i giudizi sono difficili da gestire, non mi erano mai capitati. Oggi posso dire di essere una persona più forte e matura”.

Ma sempre single, visto che il rapporto con Miriana non è decollato come avrebbe voluto.

“Con Miriana sono sempre stato sincero, non ho mai nascosto i miei sentimenti, ma lei non è stata molto generosa con me. Le ho dimostrato affetto in tutti i modi, abbiamo trascorso momenti meravigliosi… Sono cose che non si possono dimenticare, perché erano, almeno da parte mia, fatte con il cuore”.

Lei invece aveva l’aria confusa.