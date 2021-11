1 GF Vip: chi sarebbe dovuto entrare al posto di Nicola

Casa Chi offre sempre tantissime notizie. Una di queste riguarda un concorrente di quest’ultima edizione del GF Vip, ovvero Nicola Pisu. A riportarla è Gabriele Parpiglia. Il giornalista tra le tante pillole di gossip ha fatto sapere come, in realtà, al posto del figlio di Patrizia Mirigliani sarebbe dovuto entrare un altro concorrente.

Parpiglia durante la puntata di Casa Chi ha rivelato anche il nome del vip in questione. Parliamo del noto imprenditore Matteo Cambi, fondatore del celebre marchio di abbigliamento Guru. Ma leggiamo le dichiarazioni del giornalista in merito a questo pettegolezzo, come raccolto da BlogTivvù:

“Fino all’ultimo c’è stato un ballottaggio tra Nicola Pisu e Matteo Cambi, due storie molto simili. – ha affermato l’autore del GF Vip – Due storie di caduta e di rinascita ed a me spiace molto che, lo dico da telespettatore, sia entrato Pisu che credo non abbia dato nulla al programma e non Matteo e questo lo dico da suo amico, fan e anche da autore”.

Gli autori del GF Vip hanno quindi fatto una scelta e optato per Nicola Pisu. Il percorso del ragazzo è stato piuttosto intenso all’interno del reality show. Qui ha raccontato com’è cambiata la sua vita dopo un periodo decisamente molto delicato e come si è rialzato pian piano. Sempre all’interno del programma si è avvicinato prima a Soleil, poi a Miriana. Con la showgirl ha provato a intraprendere una relazione, ma lei è parsa piuttosto frenata.

A proposito di questo e molto altro, Nicola Pisu ne ha parlato una volta uscito dal GF Vip…